Windows: Copilot ora permette di gestire Android da PC

Microsoft sta continuando senza sosta a migliorare il suo assistente IA, parliamo ovviamente di Copilot, integrato in Windows 11 continua a diventare sempre più legato a tutte le suite inserite all’interno del sistema operativo aggiungendo funzionalità IA ad ogni programma presente.

Dopo l’aggiornamento che ha consentito di migliorare la funzionalità di Excel, ora Microsoft ha pensato di occuparsi di coloro che sono spesso costretti a lavorare con PC e smartphone alla mano, tramite Copilot, ora gli utenti Windows 11 potranno gestire il loro smartphone Android 14 direttamente da PC.

Semplice e immediato

Il procedimento da seguire è molto semplice, basta collegare il telefono all’app preinstallata su Windows 11 Phone Link ed assicurarsi che entrambi i device siano connessi alla medesima rete Wifi, una volta fatto bisognerà semplicemente aprire un browser web sul PC e recarsi sul sito copilot.microsoft.com, dopodiché basterà solo attivare il plug-in per il telefono per connettere Copilot al dispositivo ed iniziare così ad interagirci.

Una volta fatto sarà possibile utilizzare Copilot per svariate funzioni richiamandolo tramite comando scritto o vocale, potrete importare i messaggi, impostare sveglie e tanto altro, considerate però che trattandosi di una funzionalità nuova e non ancora ottimizzata, Copilot potrebbe impiegarci un po’ per rispondere ed eseguire quanto richiesto, cosa che sicuramente andrà migliorando update dopo update.

Sicuramente si tratta di un cambiamento importante che segue un po’ la scia di quanto Apple sta facendo con iPhone e Mac dal momento che sta puntando forte sulla possibilità di utilizzare l’uno per controllare l’altro, cosa che a Microsoft sta particolarmente a cuore e non vuole che il suo OS prediletto abbia in difetto rispetto alla controparte concorrente.

Se siete curiosi di provare la nuova feature e avete tutti i dispositivi adatti ora sapete come fare, ricordate per l’appunto però che ora come ora la feature potrebbe non funzionare perfettamente come ci si aspetta e come sicuramente avverrà in futuro.