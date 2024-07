SteelSeries ha presentato le nuove Arctis Nova 5 che permettono di ampliare la gamma di accessori pensati per gli appassionati di gaming. Il brand è attivo nel settore degli eSports e le nuove cuffie rappresentano un prodotto pensato per i giocatori più esigenti.

Le Arctis Nova 5 si configurano come un “lusso accessibile”, incarnando tutti gli elementi tipici di un prodotto di fascia alta senza, però, risultare inavvicinabili. Potendo contare sulla libertà offerta dalla connettività wireless, le cuffie possono essere utilizzate senza limitazioni con console Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, PC e anche sui dispositivi mobile.

Grazie alla Companion App, è possibile personalizzare l’esperienza di ascolto scegliendo tra oltre 100 preset audio. In questo modo, i giocatori potranno trovare la configurazione più adatta a massimizzare le performance in game, mentre gli amanti della musica potranno ascoltare la propria canzone preferita nel migliore dei modi.

Le nuove Arctis Nova 5 realizzate da SteelSeries si configurano come delle cuffie da gaming pensate per i professionisti degli eSport e per gli utenti che cercano la massima qualità

Le Arctis Nova 5 sono state sviluppate dal team di SteelSeries tenendo ben in mente tre elementi principali. Le cuffie nascono per garantire un audio migliore per i giocatori, essere qualitativamente superiore alla concorrenza e consentire di alzare l’asticella delle performance nelle sessioni più competitive.

La tecnologia Quick Switch Wireless consente di passare dalla connettività 2.4GHz a quella Bluetooth 5.3 con la semplice pressione di un tasto. La batteria integrata, invece, assicura un’autonomia di oltre 60 ore. Considerando tutti questi elementi, il prezzo di lancio fissato a 139,99 euro conferma la volontà del brand di rende il proprio prodotto un “lusso accessibile”.

Come confermato da Ehtisham Rabbani, CEO di SteelSeries: “L’innovazione è fondamentale e noi la usiamo per liberare il potere dell’immaginazione e superare i limiti in modo da offrire ai giocatori esperienze audio di alto livello. L’introduzione delle Arctis Nova 5 e della Companion App, con oltre 100 preset audio, è letteralmente un ‘game-changer’ e offre agli utenti console un vantaggio audio epico”.