Acquistare uno smartwatch non richiede necessariamente un investimento particolarmente elevato, anche grazie alle ottime offerte che Amazon riesce costantemente a mettere a disposizione per tutti gli utenti che vorranno acquistare in questi giorni.

La promozione corrente prevede la possibilità di mettere le mani su uno smartwatch adatto sia per uomo che per donna, infatti il display presenta una diagonale di soli 1,91 pollici, risultando perfettamente adatto a qualsiasi tipologia di polso. Le funzionalità cui è possibile accedere sono molteplici: rispondere alle chiamate dallo smartwatch, misurazione di passi, calorie bruciate, distanze percorse o battito cardiaco, per arrivare al monitoraggio del sonno o di una infinità di allenamenti.

Approfittate subito del nostro canale Telegram ufficiale, per avere i codici sconto Amazon completamente gratis sul vostro smartphone.

Smartwatch: la promozione è una delle migliori su Amazon

Spendere poco è sempre facilissimo e possibile con Amazon, in questi giorni gli utenti si scontrano con una promozione applicata su uno smartwatch che può ridurre di molto la spesa finale da sostenere, infatti il valore consigliato d’acquisto è di 99 euro, ma allo stesso tempo la spesa viene ridotta del 70%, così da poter arrivare a spendere solamente 29 euro, approfittando sempre della garanzia di 2 anni dalla data di ricezione dell’ordine. Lo potete acquistare qui.

A differenza di ciò che si potrebbe pensare, per il prezzo di vendita, lo smartwatch gode di certificazione IP68, il che gli permette di venire tranquillamente utilizzato anche sotto l’acqua corrente o in immersione, oltre a godere di un ampio display IPS LCD completamente touchscreen ed a colori. I materiali di costruzione sono di discreta qualità, è presente un cinturino in silicone inserito direttamente in confezione, compatibile con la maggior parte dei polsi degli utenti, così da estendere al massimo l’usabilità. Il cinturino è facilmente intercambiabile, e risulta essere compatibile con tante altre soluzioni che possono essere trovate in rete.