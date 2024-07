JD Power, in una recente indagine, ha evidenziato che le auto elettriche (BEV) e le ibride plug–in (PHEV) necessitino di più riparazioni rispetto alle vetture con motori termici. Nello specifico, le prime finiscono in officina tre volte di più rispetto alle seconde.

Frank Hanley, direttore senior dell’analisi automobilistica presso JD Power, ha dichiarato che i proprietari di BEV e PHEV stanno riscontrando problemi così gravi da aumentare vistosamente il numero di volte in cui recarsi in assistenza.

JD Power evidenzia le problematiche legate alle auto elettriche

Tale scenario mette in luce le difficoltà che il settore delle auto elettriche sta affrontando per emergere. Ciò soprattutto in mercati come quello italiano. Anche se giugno 2024 ha registrato un record nelle vendite delle vetture green, il mercato rimane ancora una nicchia in Italia, così come anche in altre parti del mondo.

È importante evidenziare che non tutte le notizie sono negative. JD Power segnala anche miglioramenti significativi per alcuni marchi di auto elettriche, in particolare Tesla. La qualità delle auto dell’azienda di Elon Musk sta migliorando costantemente. Ciò riduce il divario con i veicoli a combustione interna. Anche altre aziende come Hyundai, Ram e Chevrolet si stanno registrando importanti progressi.

Lo studio di JD Power ha evidenziato una serie di problemi comuni nelle auto elettriche. Quest’ultimi includono falsi allarmi di sicurezza e problemi di connettività. Ciò con sistemi come Android Auto e Apple CarPlay. Inoltre, gli automobilisti segnalano odori sgradevoli all’interno dell’abitacolo. Quest’ultimi spesso provengono dai sistemi di condizionamento e ventilazione. Non si tratta di guasti gravi, ma possono comunque influire in modo negativo sull’esperienza di guida.

Un’ulteriore critica riguarda i sistemi di infotainment. Quest’ultimi spesso mancano di tasti fisici. Ciò rende l’interazione con i dispositivi meno intuitiva per molti utenti. Tale aspetto è stato sottolineato anche da NCAP, che lo considera un elemento penalizzante per l’ergonomia e l’usabilità dei veicoli.