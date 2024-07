Apple iPhone 13 è lo smartphone di due punta vecchio di due generazioni, un dispositivo che oggi gli utenti possono acquistare su Amazon fortemente scontato, ed avere così la certezza di poter accedere a prestazioni ancora moderne, ma con prezzi decisamente inferiori al normale.

Lo smartphone è caratterizzato da dimensioni inferiori alla media, essendo pari a 146,7 x 71,5 x 7,65 millimetri di spessore, e soprattutto con un peso di soli 174 grammi. E’ indubbio essere uno dei prodotti migliori in circolazione, anche grazie al display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione di 1170 x 2532 pixel e 460ppi, il tutto affiancato dal processore A15 Bionic, con GPU 4-core e 4GB di RAM. Il modello in questione è disponibile in vari tagli di memoria, in promozione potete trovare solamente la variante con 128GB.

Apple iPhone 13: un’offerta folle su Amazon

Apple iPhone 13 resta ancora oggi uno degli smartphone più richiesti in circolazione, ancora meglio se con la promozione che tutti gli utenti devono saper cogliere al volo. Il suo prezzo di listino è di 759 euro, ma con la riduzione corrente del 25%, infatti, la spesa che si andrà a sostenere sarà pari a soli 569 euro. Per acquistarlo vi potete collegare qui.

Come sempre, le colorazioni di iPhone sono molteplici, al momento attuale su Amazon ne esistono ben 6, ma ricordiamo che i prezzi potrebbero essere altrettanto differenti. Il comparto fotografico è molto più basico rispetto ai fratelli più grandi e recenti, raggiungendo due sensori da 12 megapixel, con scatti che possono essere fino a 4000 x 300 pixel, mentre anteriormente è previsto un sensore da 12 megapixel con apertura F2.2. I video vengono sempre girati al massimo in 4K a 60fps, con supporto a WiFi 6e e bluetooth 5.0, senza dimenticarsi di NFC e chip GPS.