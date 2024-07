Truffa di luglio: con un tranello rubano soldi e dati agli utenti

Una nuova truffa avrebbe improvvisamente interessato al territorio italiano e soprattutto gli indirizzi di posta elettronica di tantissime persone. Più utenti hanno provveduto a segnalare la questione, la quale sta assumendo caratteri sempre più ampi dopo che la diffusione del messaggio è arrivata ai massimi proprio in questi giorni.

Secondo quanto riportato, il messaggio arriverebbe da parte di una delle più grandi catene italiane per quanto riguarda il settore dei supermercati, ma in realtà non è così. I truffatori vogliono far credere che ci sia una sorta di regalo, un beneficio di cui usufruire ma con altri scopi.

All’interno del messaggio infatti c’è un link, che come si può vedere in basso abbiamo provveduto ad estromettere dal testo, che farà compilare un modulo alle persone. È proprio in questo modo che si concedono ai truffatori i dati personali e talvolta anche quelli delle carte di credito.

Truffa: ecco il nuovo inganno che gira nelle caselle di posta elettronica

Il consiglio è quello di controllare sempre l’indirizzo di posta elettronica del mittente che non appartiene assolutamente alla nota catena, in modo da identificare subito la truffa.

“Gentile cliente Esselunga,

Speriamo che tu stia bene. Vogliamo farti partecipe di un’opportunità esclusiva: hai la possibilità di ricevere gratuitamente un nuovo Set Tupperware Modular Mates da 36 pezzi! Basta rispondere a un breve sondaggio sulla tua recente esperienza con Esselunga.

Ti chiediamo gentilmente di cogliere questa occasione, poiché l’offerta scade dopo 24 ore.

Partecipa al sondaggio ora!

Grazie per la tua collaborazione e auguriamo che tu possa godere del tuo nuovo set Tupperware.

Cordiali saluti.”

Come si può vedere il testo sembra essere anche molto convincete e c’è anche il logo che per ovvie ragioni abbiamo omesso. Esselunga, il marchio citato, è anch’esso parte lesa in quanto non c’entra nulla con questa situazione. Fate dunque molta attenzione.