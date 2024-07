Il nuovo Redmi 13 5G sta per fare il suo debutto sul mercato. La sua presentazione ufficiale è fissata per il prossimo 9luglio. Con il lancio che si avvicina, il portale MySmartPrice ha già avuto l’opportunità di mettere le mani sul dispositivo. I primi feedback a riguardo hanno svelato alcuni dettagli in anticipo.

Come previsto, il Redmi 13 5G mantiene gran parte dell’estetica del suo predecessore LTE. Si distingue da quest’ultimo principalmente per il supporto alla tecnologia 5G. Esternamente, le differenze sono minime, concentrando l’attenzione sulle specifiche interne. Il processore MediaTek Helio G91 Ultra lascia il posto al più recente Snapdragon 4 Gen 2. Tale scambio porta miglioramenti significativi per le prestazioni e l’efficienza energetica.

I primi dettagli emersi sul nuovo Redmi 13 5G

Il display rimane un pannello LCD da 6,79 pollici GHD+. In questo caso però beneficia di un aumento del refresh rate, passando da 90Hz a 120Hz. Tale aggiornamento non solo migliora la fluidità delle interazioni, ma rende anche l’esperienza visiva complessiva più piacevole e reattiva.

Per la memoria, gli acquirenti potranno scegliere tra due opzioni di RAM: 6 GB o 8GB. Mentre lo storage interno è fisso a 128GB UFS 2.2. Il comparto fotografico rimane pressoché invariato, con una fotocamera frontale da 13MP. La configurazione posteriore, invece, include una camera principale da 108MP e una macro da 2MP.

Una delle novità più interessanti riguarda il sistema operativo. Il Redmi 13 5G sarà il primo smartphone del sub-brand Xiaomi a debuttare con HyperOS. Ciò segna un passo avanti significativo nella personalizzazione e nell’esperienza utente offerta dal marchio.

Non è stato ancora svelato il prezzo di lancio. Si tratta di un dettaglio cruciale che verrà probabilmente svelato durante l’evento di presentazione per il mercato indiano il 9 luglio. Al momento, non è ancora noto quando il dispositivo sarà disponibile per il mercato globale, lasciando aperta la curiosità tra gli appassionati di tecnologia in attesa della nuova proposta di Redmi.