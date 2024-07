Opel Frontera Sport: ritorna l'icona in una nuova versione

La Opel ha sorpreso tutti gli appassionati con una notizia sconvolgente che ha generato parecchio entusiasmo. La società lancerà il prossimo anno la nuovissima versione Opel Frontera Sport. Il modello, conosciuto in passato, si trasforma in un SUV compatto coupé portando innovazione e al contempo mantenendo l’essenza delle sue origini, quando negli anni ’90 era una tre porte. La Opel Frontera Sport si ispira apertamente al modello Citroen Basalto, da cui la Stellantis è solita prendere spunto per la costruzione dei suoi suv di questa specifica categoria.

La nuova Opel Frontera Sport è più dinamica, accattivante, ma meno avventurosa che in passato. Il modello ora è più elegante grazie alla silhouette coupé che le conferisce anche un aspetto sportivo e contemporaneo. Quando lo vedremo sul mercato? Pare che la Opel abbia in programma il suo debutto prima nei mercati emergenti (India e Brasile in tal caso) alla fine di quest’anno, per poi atterrare, in teoria, in Europa.

Caratteristiche tecniche e motorizzazioni della Opel Frontera

L’Opel Frontera Sport erediterà molte delle motorizzazioni che abbiamo visto nella Frontera in versione station wagon. Saranno infatti disponibili diverse opzioni per la clientela. Gli utenti avranno la possibilità di scegliere, ad esempio, la versione da 113 CV avente una batteria da 44 kWh. La Opel, in questo caso, ha un’autonomia che può toccare anche i 300 km, ma scegliendo le versioni superiori si può accedere anche ad una di 400 km. La Frontera avrà anche una versione a benzina, oltre che alla full Electric, e altre ibride.

Per quanto si conosce, la Opel non ha ancora condiviso i listini della Frontera, ma so vocifera che la versione Mild Hybrid potrebbe avere un costo di circa 24.000 euro. Un prezzo niente male considerando le dimensioni del SUV, che può avere fino a 7 posti, e i costi dei modelli competitor del settore. La completamente elettrica avrà invece un prezzo base di 29.000 euro.

L’Opel Frontera non solo possiede prestazioni di alto livello, ma ha anche interni ugualmente dettagliati. Il cruscotto è dotato di due display da 10″, mentre è più maneggiabile e consente il controllo totale della vettura in ogni istante. Il bagagliaio, poi, è perfetto per famiglie o per chi viaggia molto e può raggiungere i 1.600 l abbassando i sedili. Riuscirà la versione innovativa del 2025 a conquistare la clientela come quella del passato? Date le specifiche, le prospettive sono molto positive.