Alcuni utenti abbonati a Netflix affermano di essere stati avvisati che il loro abbonamento al piano ‘Base’ sta per scomparire. Negli ultimi anni l’azienda ha iniziato ad adottare una serie di misure per aumentare iscritti, profitti e gestire in modo più proficuo entrambi.

In particolare in Canada e nel Regno Unito, gli utenti riferiscono di aver ricevuto degli avvisi per ricordare che presto perderanno l’accesso al servizio offerto dalla piattaforma. Gli avvisi vengono mostrati solo agli abbonati al piano ‘Base’. Per tutti gli altri piani previsti, non ci sarà alcun inserimento di annunci, almeno per ora. Se iscritti al piano ‘Base’, viene detto loro che devono passare al piano più economico – che mostra annunci pubblicitari – o in alternativa a quello più costoso.

Anche Netflix si unisce ad altre aziende e inizia ad ufficializzare l’arrivo delle pubblicità per chi è abbonato al piano ‘Base’

Netflix aveva già annunciato all’inizio di quest’anno che avrebbe tagliato il piano ‘Base’. Indicava specificamente che l’avrebbe fatto prima nei Paesi che hanno già il supporto per le pubblicità. Durante la conferenza stampa in cui ha fatto tale annuncio, ha dichiarato che avrebbe rimosso il piano “iniziando con Canada e Regno Unito nel secondo trimestre e proseguendo da lì”. L’azienda ha anche rimosso il piano tra le opzioni per i nuovi abbonati lo scorso anno. La sua pagina dei prezzi chiarisce che è stato “interrotto” e avvisa le persone iscritte da poco che possono cambiare piano “in qualsiasi momento”.

Per chi ha ricevuto l’avviso, pare che l’ultimo giorno per guardare Netflix, per tali utenti, sia il 31 luglio. Il piano Base era notevolmente più economico di qualsiasi altro privo di pubblicità. Netflix è una delle tante aziende che si sta muovendo verso l’inclusione della pubblicità nella propria offerta, dopo anni senza. Anche Disney+ e Amazon Prime Video hanno recentemente inserito gli annunci pubblicitari, per rimuoverli bisogna pagare una cifra extra.