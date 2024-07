Se in passato siete stati dei giocatori amanti del genere sicuramente avrete posseduto un GameBoy e in tutta probabilità anche la GameBoy cam, uno strumento collegabile alla console portatile che consentiva di scattare qualche piccola fotografia di bassa qualità.

Ebbene questa cam è usata ancora oggi da alcuni fotografi esperti che vogliono effettuare degli scatti particolari con un’estetica tutta loro ed un profilo lo-fi, uso che però a breve potrebbe non essere l’unico, sembra infatti che ci sia addirittura chi è riuscito ad utilizzarla come webcam, un piccolo grande traguardo dalle prestazione decisamente terribili.

Webcam ma a pochi fps

L’idea arriva direttamente dagli sviluppatori di GB Operator, un dock USB che permette di inserire cartucce di Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance per giocarci su PC tramite un emulatore dedicato.

In un’intervista rilasciata a Time Extension, il team Epilogue ha rivelato di essere al lavoro su una nuova funzionalità del dock GB Operator, la quale consentirà di far funzionare la cam anche come webcam, il dock infatti la supporta già ma solo per scattare foto, il video live è solo il passo successivo.

Stando a quanto dichiarato dal team, la feature consentirà la produzione di un flusso video in bianco e nero da 3Fps, ovviamente nulla di qualità però adatto sicuramente a generare un effetto sorpresa, per una risoluzione totale pari ad appena 16kilopixels.

Ovviamente la qualità non è l’obbiettivo ultimo di questa trovata, non a caso anche il team ha descritto il tutto come la possibilità di avere “la migliore e allo stesso tempo la peggiore webcam che si possa avere“, segno che appunto l’animo del progetto esula dall’ottenere la qualità da un oggetto ormai vecchio decenni, il tutto è ancora in corso di progettazione e sicuramente verrà rilasciato nelle prossime settimane, se avete una GameBoy cam sicuramente provare può essere divertente.