Amazon sta intensificando gli sforzi pubblicitari sulla sua piattaforma Fire TV. Dopo l’introduzione della riproduzione automatica di clip pubblicitarie a schermo intero nella home page lo scorso novembre, l’azienda sta implementando nuove strategie per monetizzare ulteriormente da Fire TV. La piattaforma ha sempre avuto un costo relativamente basso, con molti televisori dotati di FireOS a prezzi accessibili.

Il costo contenuto dei dispositivi Fire TV implica che i ricavi derivanti dalla loro vendita siano probabilmente esigui. Di conseguenza, la pubblicità diventa essenziale per sostenere il business dell’intrattenimento domestico di Amazon.

Amazon annuncia una nuova finestra pubblicitaria per Fire TV

L’azienda è costantemente alla ricerca di nuovi metodi per incrementare i numeri da presentare agli inserzionisti, e tale sforzo ha recentemente portato a un’altra innovazione. La nuova forma di pubblicità si sta diffondendo anche in Italia. In pratica, dopo un periodo di inattività, anziché avviarsi immediatamente lo screensaver, viene visualizzata una pubblicità.

Prima del salvaschermo vengono mostrati annunci statici per 1-2 minuti. Al momento, tali pubblicità sono “poster” statici senza audio, una soluzione che risulta meno invasiva e più accettabile per gli utenti. I rapporti esteri indicano che l’aggiornamento che abilita la pubblicità prima dello screensaver sarà distribuito a tutti i dispositivi Fire TV prodotti dal 2016 in poi. Coprendo così quasi tutti i dispositivi FireOS attualmente in uso. Dunque, in breve tempo tutte le Fire TV Stick e i televisori con il sistema operativo Amazon avranno la nuova finestra pubblicitaria. Gli utenti non sempre reagiscono bene alla pubblicità, ma in questo caso le reazioni potrebbero essere mitigate considerando che il sistema rimane comunque discreto e non invasivo.

Tale sviluppo evidenzia l’impegno di Amazon nel massimizzare le opportunità di monetizzazione attraverso la pubblicità, sfruttando la vasta diffusione dei suoi dispositivi Fire TV. La pubblicità, infatti, sta diventando un elemento sempre più centrale nel modello di business dell’azienda, permettendole di mantenere i prezzi dei dispositivi competitivi mentre continua a generare ricavi significativi attraverso le inserzioni pubblicitarie.