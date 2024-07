Amazon ha deciso di interrompere la produzione della versione aziendale del suo robot Astro meno di un anno dopo il lancio. La decisione arriva a causa di vendite inferiori alle aspettative e segna una svolta verso il rafforzamento della robotica domestica. La versione domestica di Astro, lanciata alla fine del 2021, continuerà a essere venduta, sebbene su invito, al prezzo di 1.599 dollari.

Astro for Business ritirato dal mercato

Astro for Business, presentato nel novembre 2023, era stato concepito come uno strumento per la sorveglianza aziendale. Il robot, che ricorda il personaggio Wall-E della Disney, pesa circa 9 kg e offre funzionalità come navigazione autonoma, rilevamento di intrusioni e videochiamate. Ma la sua commercializzazione non ha raggiunto i risultati sperati, portando Amazon a concentrarsi su altre aree di sviluppo.

A partire dal 25 settembre, tutti gli Astro for Business in uso cesseranno di funzionare. I clienti riceveranno un rimborso completo di 2.349,99 dollari, insieme a un credito di 300 dollari. In una comunicazione inviata agli attuali possessori, Amazon ha spiegato che i robot dovranno essere restituiti e smaltiti tramite un programma di riciclaggio, con un’etichetta di spedizione gratuita fornita dall’azienda. Inoltre, i clienti saranno invitati a provare la versione domestica di Astro.

Nonostante questa interruzione, Amazon resta impegnata nello sviluppo di soluzioni robotiche per la casa. L’azienda ha dichiarato di voler focalizzare le proprie risorse per migliorare Astro come robot domestico, promettendo future innovazioni in questo campo. Il personale dedicato ad Astro for Business verrà riassegnato a progetti legati alla robotica domestica, senza licenziamenti previsti.

Una nuova visione della robotica di Amazon

In precedenza, alcuni documenti trapelati avevano suggerito l’arrivo di una nuova versione di Astro dotata di intelligenza artificiale generativa. Questo modello avrebbe potuto ricordare e comprendere ciò che osserva, dialogare sulle sue osservazioni e rilevare potenziali pericoli in casa. Rimane da vedere come questi sviluppi influenzeranno il futuro della robotica domestica di Amazon.