Very Mobile è uno degli operatori telefonici virtuali più in voga in questo momento sul mercato delle telecomunicazioni italiano.

Con l’avvento di questa nuova tipologia di operatori telefonici la concorrenza è aumentata in maniera esponenziale.

Gli operatori telefonici virtuali, non possedendo delle infrastrutture proprie e poggiandosi su quelle di altri operatori telefonici, possono offrire ai propri clienti delle promozioni esclusive a prezzi incredibili.

Very Mobile, ad esempio, si poggia sulla rete di WindTre per proporre delle tariffe super interessanti.

Very Mobile e le sue incredibili offerte telefoniche esclusive

A questo punto vediamo insieme quali sono le migliori tariffe telefoniche di Very Mobile tra cui scegliere.

I clienti provenienti da altri operatori telefonici virtuali, come ad esempio CoopVoce, Fastweb, 1 Mobile, Iliad, e tanti altri, possono contare sulle seguenti promozioni telefoniche:

Solo 5,99 euro al mese percento 50 giga, minuti e SMS illimitati, con un mese di ricarica omaggio

minuti e SMS illimitati, con un mese di ricarica omaggio 6,99 euro al mese per 200 giga , minuti e SMS illimitati, con un mese di ricarica omaggio

, minuti e SMS illimitati, con un mese di ricarica omaggio 7,99 euro al mese per 250 giga , minuti e SMS illimitati, con un mese di ricarica maggio

, minuti e SMS illimitati, con un mese di ricarica maggio 9,99 euro al mese per 320 giga, minuti e SMS illimitati, con un mese di ricarica omaggio

Per i nuovi numeri, invece, veri mobile propone le seguenti tariffe:

6,99 euro al mese per 200 giga , minuti e SMS illimitati

, minuti e SMS illimitati 7,99 euro al mese per 250 giga , minuti e SMS illimitati

, minuti e SMS illimitati 9,99 euro al mese per 320 giga , minuti e SMS illimitati

, minuti e SMS illimitati 11,99 euro al mese per 400 giga

13,99 euro al mese per 600 giga

Infine, per tutti i clienti provenienti da altri operatori telefonici, come ad esempio Kena Mobile, TIM, Vodafone e WindTre, sono disponibili le seguenti offerte: