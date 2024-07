Truffa di luglio: con un terribile messaggio sono stati svuotati i conti

Purtroppo siamo ancora qui a parlare di una truffa che avrebbe fregato tantissimi utenti. Secondo quanto riportato infatti sono diverse le persone che si sono ritrovate a perdere dati personali e soldi dopo aver creduto di poter beneficiare di una somma in criptovalute.

In basso abbiamo incollato il messaggio che sta girando in questi giorni nelle caselle di posta elettronica proprio per fornire un paragone. Fate molta attenzione e non lasciatevi fregare.

Truffa criptovalute: ecco il messaggio che ha tirato dentro tantissimi utenti

“Crypto Investment Fund

Daily Payments from $1000 and up

Dear, User#916-576

You are invited to join our project for collaboration. We guarantee individual conditions and daily payments.

You have been granted a personal promo code worth $1000 for a one-time account top-up: Promo Code: U97SKM3EESTE

– The promo code can only be used once.

– The promo code can only be used with your email address.

– Sharing the promo code with third parties is prohibited.

JOIN NOW“.

È questo il messaggio che stanno ricevendo tantissimi utenti, credendo di poter avere praticamente un regalo da un mittente misterioso. Si tratta di un assist per i truffatori soprattutto se riescono a beccare qualcuno che realmente utilizza il mondo delle criptovalute. In questo modo, proprio la persona contattata, potrebbe credere di ritrovarsi di fronte ad un suo wallet dimenticato. Diverse persone infatti hanno inserito il loro conto perdendo anche dei soldi, mentre altri fortunatamente hanno perso “solo” i dati personali.

L’unico consiglio per evitare di cascare nella truffa e quello di dare un’occhiata approfondita al messaggio, così da non caderci. In questo caso si nota anche dall’indirizzo mail del mittente che si tratta di una truffa in quanto non c’è un dominio regolarmente registrato.

Nel caso in cui la truffa dovesse andare a segno vi consigliamo di rivolgervi alle autorità tra cui la polizia postale.