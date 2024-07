Il colosso giapponese Sony continua a stupire i propri utenti con una valanga di sconti ed offerte. In questi ultimi giorni sono infatti iniziali i saldi su PlayStation Store grazie alla nuova promozione denominata Titoli Imperdibili. Si tratta infatti di videogiochi piuttosto rinomati e soprattutto amati dai fan e che ora vengono proposti sullo store di PlayStation ad un super prezzo. Il catalogo di offerte e sconti è piuttosto ampio e si spazia fino a trovare videogiochi proposti anche con uno sconto del 95%. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Store, al via i nuovi saldi e sconti con la promo Titoli Imperdibili

In questi ultimi giorni il colosso giapponese Sony ha reso disponibile su PlayStation Store una nuova promo denominata Titoli Imperdibili. Come suggerisce anche il nome, con la nuova promo in questione, gli utenti potranno accedere a tantissimi videogiochi con degli sconti letteralmente Imperdibili. Gli utenti potranno usufruire di questa promozione ancora per un altro po’ di giorni. Il colosso giapponese ha infatti deciso di lasciare la promo disponibile almeno fino al prossimo 18 luglio 2024.

Tra i titoli in questione, come già accennato in apertura, ci sono viodegiochi proposti con degli sconti esagerati che arrivano addirittura al 95%. Ne è un esempio il viodegioco XCOM 2, già da tempo proposto sullo store in promozione. Con il nuovo sconto proposto da Sony, ora gli utenti potranno scaricarlo sulla propria console ad un prezzo di appena 2,49 euro.

Con uno sconto simile, è poi disponibile il videogioco denominato Kingdom Come: Deliverance Royal Edition. Quest’ultimo è infatti disponibile su PlayStation Store ad un prezzo di soli 3,99 euro grazie allo sconto generoso del 90%. Per gli amanti della saga di The Last of Us, è poi disponibile sullo store di Sony anche il videogioco The Last of Us Parte 1 Digital Deluxe. In questo caso, grazie ad uno sconto del 34%, gli utenti potranno scaricarlo sulla propria console da gaming ad un prezzo scontato di 59,39 euro.

Come sempre vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale di PlayStation Store per non perdervi nessuna occasione presente con la promo Titoli Imperdibili.