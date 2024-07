Oppo e Plastic Free domani a Bari per ripulire la spiaggia Pane e Pomodoro

È arrivata una nuova collaborazione per il marchio orientale Oppo, il quale si sposa con la Odv Onlus, Plastic Free. In realtà non è la prima volta che le due aziende si uniscono, in quanto hanno già collaborato in altre città italiane nell’anno 2021.

Oggi lo scopo è quello di lavorare insieme nel mese Plastic Free July. Oppo infatti collaborerà con la celebre associazione per pulire la spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari a partire da domani 7 luglio alle 9:30 fino alle 11:30. L’evento coinvolgerà diversi dipendenti dell’azienda cinese ma anche il pubblico locale oltre ai volontari della community Oppo. Il testimonial del progetto sarà Rudy Zerbi.

Oppo e Plastic Free a Bari per la pulizia della spiaggia Pane e Pomodoro

Quello che sarà un vero e proprio evento consentirà anche di provare direttamente i dispositivi dell’azienda. Oppo metterà infatti a disposizione i suoi accessori e i suoi smartphone per consentire al pubblico di capirne le caratteristiche.

Questo è quanto ha dichiarato Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer di Oppo Italia:

“Siamo molto fieri di collaborare nuovamente con un’organizzazione di rilievo come Plastic Free per la pulizia delle spiagge italiane. Questa partnership rappresenta perfettamente l’impegno di Oppo verso la sostenibilità e la nostra determinazione a migliorare il mondo. Insieme, siamo convinti di poter fare la differenza, sensibilizzando le persone sull’importanza di proteggere il nostro pianeta”.

“Cittadini, istituzioni e aziende possono realmente influire positivamente e progettare un futuro libero dall’abuso di plastica. Siamo grati a realtà come Oppo, che contribuiscono a un mondo migliore con un forte impegno per l’ambiente e scelte sostenibili. Grazie al loro supporto, in pochi anni, siamo riusciti a sensibilizzare migliaia di persone e a rimuovere quasi 4 milioni di chili di plastica e rifiuti non pericolosi dall’ambiente in Italia”, ha aggiunto Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus.