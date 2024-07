Negli anni tra il 2011 e il 2016, Gene Levoff, ex avvocato di Apple, ha accumulato circa 600.000 dollari attraverso pratiche di insider trading, un reato che consiste nel trarre vantaggio dal possesso di informazioni privilegiate per manipolare il mercato azionario. Levoff, grazie alla sua posizione all’interno dell’azienda, ha guadagnato circa 227.000 dollari e ha evitato perdite per circa 377.000 dollari, utilizzando la sua conoscenza interna dei risultati finanziari di Apple per massimizzare i profitti e minimizzare le perdite.

Le frodi finanziarie di Gene Levoff

Questa pratica è altamente remunerativa ma chiaramente illegale. Levoff ha venduto azioni prima della pubblicazione di rapporti negativi e acquistato azioni prima di comunicati favorevoli, sfruttando la sua posizione strategica per ottenere benefici illeciti. Nel 2022, ha ammesso le sue colpe e, in un primo procedimento, è stato condannato a quattro anni di libertà vigilata, 2.000 ore di lavori socialmente utili e la confisca dei guadagni illeciti ottenuti, pari a 604.000 dollari. Nonostante abbia evitato una condanna detentiva e una multa potenzialmente molto più elevata grazie a una difesa efficace e al suo mea culpa, il caso non si è chiuso lì.

Conoscere le leggi per infrangerle meglio

Recentemente, il giudice distrettuale William Martini di Newark, New Jersey, ha imposto a Levoff una maxi multa di 1,15 milioni di dollari in un caso separato aperto dalla SEC, l’ente federale americano che supervisiona i mercati finanziari. Questa somma, sebbene significativa per molti, è comunque sostenibile per Levoff, il cui patrimonio netto è stimato intorno ai 13 milioni di dollari. Martini ha sottolineato che le violazioni di Levoff erano particolarmente gravi, considerando il suo ruolo di avvocato responsabile anche della vigilanza sull’insider trading. Il suo compito era quello di garantire il rispetto delle normative interne di Apple, ma invece si è trovato coinvolto nella violazione di queste stesse regole.

“Naturalmente siamo delusi, ma il giudice Martini si è dimostrato corretto e imparziale durante tutto il procedimento. Il signor Levoff è lieto di lasciarsi questa vicenda alle spalle e di proseguire con la sua vita”, ha dichiarato uno degli avvocati di Levoff.