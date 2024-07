Kena Mobile: offerta imperdibile con primo mese gratis!

Kena Mobile sta facendo parlare di sé con un’offerta imperdibile per chi cerca un nuovo operatore telefonico. A soli 7,99€ al mese, la Promo Rush 150 promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti navigano e comunicano. Cosa include esattamente questa offerta? Beh, preparatevi a rimanere colpiti.

La Promo Rush 150

Con un pacchetto completo che offre ben 250GB di Internet 4G fino a 60Mbps, Kena Mobile mette sul piatto una quantità di dati che non ha rivali sul mercato attuale. Ma non è tutto: aggiungendo la ricarica automatica gratuita, l’offerta cresce ulteriormente, con 100GB extra in omaggio. Questo significa che potrete godere di un incredibile totale di 350GB di traffico dati al mese, garantendovi una connettività senza paragoni.

Non solo quantità, ma anche qualità: grazie alla possibilità di utilizzare 8,5GB anche in Europa, potrete restare connessi ovunque vi troviate nel continente. E non finisce qui, perché la Promo Rush 150 include anche chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, assicurandovi la massima libertà di comunicazione. E per chi ama mandare SMS, ci sono 200 messaggi disponibili per comunicare senza limiti con i propri contatti.

L’attivazione dell’offerta è resa estremamente facile, con diverse opzioni a disposizione degli utenti. Potete procedere direttamente dal sito web di Kena Mobile, dall’app dedicata o chiamando il numero 181 del Servizio Assistenza Clienti. E se siete preoccupati per eventuali costi aggiuntivi, state tranquilli: l’attivazione della SIM via web è gratuita, così come la consegna a domicilio.

Connettiti con Kena Mobile!

Ma Kena non si ferma qui nel tentativo di conquistare nuovi clienti. Chi decide di sottoscrivere la Promo Rush 150 riceverà addirittura il primo mese completamente gratuito. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per provare la qualità del servizio senza impegno.

Con Kena Mobile, non solo risparmiate, ma ottimizzate anche la vostra esperienza di navigazione. Grazie alla rete 4G fino a 60Mbps, potrete navigare in modo veloce e affidabile, gestendo tutte le vostre attività online con la massima efficienza.