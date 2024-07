Xiaomi 15 potrebbe essere più compatto del suo diretto predecessore. Ciò è quanto sostiene uno dei leaker più prolifici e rispettati su Weibo. Quest’ultimo è noto in occidente come Digital Chat Station e ha condiviso diverse indiscrezioni riguardo il nuovo modello, il cui debutto è previsto per la fine dell’anno. Il leaker non fornisce dettagli specifici sulle dimensioni, ma è chiaro che Xiaomi15 sarà ancora più compatto del suo predecessore, che già vantava 6,3pollici di diagonale.

Xiaomi 15: ulteriori dettagli sullo smartphone

La risoluzione dello schermo rimarrà la stessa dello Xiaomi14, ossia la cosiddetta “1,5K”. Si tratta di un termine utilizzato in Cina per indicare i 1200p. Sembra anche che lo schermo sarà più piatto. Inoltre, viene confermata la presenza del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen4. Una notizia già emersa in precedenza e che non sorprende. Xiaomi, infatti, ha la tradizione di essere tra i primi brand a utilizzare i nuovi chip di Qualcomm.

Per il comparto fotografico, Xiaomi15 manterrà il sensore principale da 50MP. L’apertura sarà molto ampia. Inoltre, anche il sensore sarà di dimensioni generose. Non ci sarà un sistema ad apertura variabile, nonostante le precedenti indiscrezioni che lo suggerivano. Suddetta scelta è comprensibile, dato che un meccanismo di apertura variabile richiede più spazio, rendendolo più adatto a dispositivi di dimensioni maggiori.

Al momento, non ci sono molti altri dettagli. È previsto uno scanner di impronte digitali ultrasonico e il supporto alla ricarica wireless. Il peso del dispositivo potrebbe essere inferiore rispetto a quello del Xiaomi14. Quest’ultimo pesa circa 193 grammi.

Le indiscrezioni suggeriscono che Xiaomi stia cercando di migliorare ulteriormente la maneggevolezza e la portabilità del suo flagship. Ciò senza compromettere le prestazioni e la qualità. La scelta di mantenere la risoluzione “1,5K” e il sensore fotografico da 50MP indica una continuità nella qualità visiva e fotografica. Mentre l’adozione del chip Snapdragon 8 Gen 4 promette miglioramenti significativi in termini di performance e efficienza energetica.