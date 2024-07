Gli utenti WhatsApp può essere utile conoscere alcuni trucchi riguardo la possibilità di cancellare i messaggi inviati. Tale caratteristica è stata introdotta in risposta alle richieste degli utenti. Inizialmente, WhatsApp limitava la finestra temporale per cancellare un messaggio a un’ora dall’invio. Dopo una serie di feedback e necessità degli utenti, il limite è stato esteso e ora è possibile eliminare un messaggio anche dopo oltre due giorni dall’invio.

WhatsApp offre nuove opzioni per i suoi utenti

La procedura per eliminare un messaggio è abbastanza semplice. Dopo la cancellazione, appare la notifica, sia per il mittente che per il destinatario. Quest’ultimo indica che è avvenuta una modifica nel contenuto della chat.

Ci sono situazioni in cui gli utenti potrebbero desiderare recuperare un messaggio cancellato. WhatsApp offre limitate opzioni per farlo direttamente nell’app, specialmente per messaggi recenti e di breve lunghezza. Per recuperare notifiche e messaggi più vecchi o lunghi, è necessario utilizzare strumenti esterni come alcune applicazioni dedicate.

Tra le soluzioni più semplici c’è la possibilità di modificare le impostazioni di notifica del proprio dispositivo Android. Andando nelle “Impostazioni”, e poi selezionando “Notifiche” e “Barra di Stato“. Qui è possibile attivare la “Cronologia notifiche” che consente di visualizzare le notifiche recenti, inclusi i messaggi eliminati da WhatsApp. Tale funzione ha limitazioni riguardo alla lunghezza del messaggio e alla tipologia di contenuto come foto e video.

Per una soluzione più avanzata e completa, è possibile utilizzare applicazioni come “Notification History” o “WhatsRemoved+”. Suddette applicazioni sono progettate specificamente per recuperare notifiche e contenuti eliminati da WhatsApp, permettendo agli utenti di visualizzare e recuperare messaggi cancellati con facilità. “WhatsRemoved+” in particolare offre la capacità di salvare tutti i messaggi ricevuti su WhatsApp, comprese immagini e video, e notifica ogni volta che un messaggio viene eliminato.

Infine, applicazioni come “Nova Launcher” offrono funzionalità simili per il recupero di notifiche e messaggi eliminati. Ciò rende più accessibile agli utenti la possibilità di gestire e recuperare contenuti importanti.