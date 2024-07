Entrare in un negozio Unieuro è come fare un viaggio dritti dritti nel futuro! Dai nuovi smartphone alle tv di ultimissima generazione, dai computer portatili agli elettrodomestici innovativi, trovi sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Brand rinomati come Motorola, Sony, Apple e molti altri trovano posto sugli scaffali, garantendoti la massima qualità e soprattutto tanta affidabilità. Sai cosa rende tanto incredibile questo store? Le sue favolose promozioni. Periodicamente, infatti, il volantino Unieuro si riempie di offerte assurde che ti permettono di acquistare device tech a prezzi stracciatissimi.

Hai un budget ridotto? Unieuro ti regala la possibilità di rateizzare la tua spesa. In questo modo, anche i dispositivi più costosi diventano accessibili, consentendoti di acquistare quel che vuoi senza gravare eccessivamente sul tuo portafogli. Per chi non ha il tempo di recarsi in negozio o vive troppo lontano da un punto vendita, Unieuro mette a disposizione il suo sito web. Con pochi click, i prodotti da te ordinati verranno acquistati e ti verranno poi spediti direttamente a casa. Attenzione però, ci sono promo riservate solo al sito web, tieni bene d’occhio i volantini!

Unieuro è da brivido con gli sconti sui migliori frigoriferi

Unieuro lancia il volantino Speciale freddo che ti consenti di acquistare i migliori elettrodomestici, tra frigoriferi, freezer ed altro, a prezzi convenienti. Puoi anche decidere di pagare dividendo l’acquisto in 10 rate mensili a TAN 0% – TAEG 0%. Compra subito l’Hoover – H-FRIDGE 700 HOCE7620CX in color Alluminio a soli 599,90 euro o scegli tra i tantissimi altri modelli proposti. Trovi anche dispositivi più moderni e particolari come l’LG – InstaViewTM With MoodUpTM Combinato, di cui puoi scegliere il colore, al prezzo di 2499 euro ed il simile LG – InstaView GBG7190CEV a 1799 euro.

Da Unieuro ti aspettano anche frigoriferi a 4 ante con distributori e grandissimi tra cui l’LG – GML844PZAE Frigorifero Side-by-side a 1399 euro o il modello Beko a due porte ma sempre con distributore al costo eccezionale di appena 649,90 euro. Trovi poi modelli ad incasso di tutte le dimensioni e dai prezzi più disparati! Ci sono anche le Cantine da Vino a costi eccezionalmente ridotti come l’Haier in volantino a 399,90 euro. Sfoglia tutte le immagini qui sotto per trovare il prodotto per te e vai poi sul sito per scoprirne ogni singolo dettaglio accedendo semplicemente cliccando su questo link.