Hai mai pensato di fare un salto da Euronics? Se la risposta è no, è il momento di cambiare idea. Non è solo un negozio di elettronica, è l’eden per gli amanti della tecnologia e per chi è sempre alla ricerca di affari imperdibili. Ti regala prezzi davvero pazzeschi e negli store (o online) hai l’occasione di scoprire un mondo di opportunità per ottenere finalmente il dispositivo dei tuoi sogni. Le promozioni di Euronics sono come un richiamo irresistibile. Immagina di poter acquistare il device che desideravi da tempo, ma ad un prezzo stracciato.

Che si tratti di smartphone di ultima generazione, computer potenti, tablet versatili o elettrodomestici all’avanguardia, Euronics ha tutto ciò che potresti desiderare e forse anche di più, sempre a prezzi incredibili. Nei suoi store e sul sito web, troverai infatti dispositivi di ogni tipo e categoria. Se hai gusti specifici in termini di marchi, non preoccuparti. Avrai davanti a te una selezione dei migliori brand sul mercato, noti per la loro efficienza e durata nel tempo. Nulla è più eccezionale dei suoi favolosi volantini e delle sue iniziative sensazionali di scontistica, devi solo scoprire quali sono le offerte attive ora.

Euronics ti aspetta con il volantino speciale sui prodotti audio e video

Euronics lancia un volantino dedicato esclusivamente ai prodotti audio e video migliori presenti sul mercato. Trovi dispositivi sensazionali di brand fantastici come TV smart di diverse dimensioni, auricolari ed impianti audio per sentirti come in una sala cinematografica. Acquista subito una meravigliosa e potentissima SAMSUNG – Soundbar HW-B650/ZF-Black al prezzo ultra conveniente di soltanto 199 euro. Non perdere le tantissime televisioni come la HISENSE – Smart TV MINI LED UHD 4K 55″ 55U79NQ-Metallo – Grigio Carbone al costo scontato di 699,00 euro e puoi scegliere se ritirarla in negozio oppure fartela spedire direttamente a casa.

Da Euronics ci sono poi gli auricolari Bluetooth SONY – WFC500G.CE7 disponibili in colorazioni diverse a 49,90 euro! Scopri ogni promo nelle immagini del volantino che puoi visualizzare qua sotto e ricorda che per acquistare ti basta andare sul sito web cliccando esattamente qui.