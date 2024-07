TIM e CoopVoce contro tutti: si arriva a 300 giga in 5G

Non c’è troppo dualismo tra i due gestori che oggi vedono le loro offerte comparate l’una con l’altra, in quanto CoopVoce si appoggia proprio a TIM per la sua rete mobile. Il provider virtuale è riuscito a mettere in campo due offerte molto diverse tra loro ma che incarnano lo stesso ideale rivolto verso il risparmio. Per quanto riguarda TIM invece ci sono tre offerte davvero eccezionali che rivedono la luce dopo aver trionfato durante la fine del 2023. Coloro che stavano aspettando il momento giusto per rientrare a far parte di questo glorioso gestore mobile, probabilmente sono arrivati al momento topico.

La gamma che TIM ha deciso di mettere in campo riesce a rendere disponibili minuti, messaggi e tanti tantissimi giga. Si tratta della linea Power, fatta prevalentemente di tre promo: la Power Special, la Power Iron e la Power Supreme Easy.

TIM e CoopVoce: ecco le offerte a confronto con tutti i migliori contenuti

Andando per ordine si può partire direttamente con la prima proposta, la più importante e soprattutto la più richiesta. Questa costa solo 9,99 € al mese per chi la sottoscrive e mette a disposizione degli utenti minuti senza limiti verso chiunque con 200 messaggi verso tutti e ben 300 giga in rete 5G.

Più o meno gli stessi parametri valgono per le altre due offerte, che però costano meno offrendo anche meno giga. La seconda costa infatti solo 6,99 € mensili per chi può sottoscriverla e offre gli stessi minuti e messaggi ma con 150 giga in 4G tutti i mesi. L’ultima offerta aumenta un po’ i contenuti, proponendo 200 giga in 4G mensilmente con un prezzo di 7,99 €.

Solo per il primo mese inoltre gli utenti potranno evitare, oltre al costo di attivazione che è gratuito, di pagare la prima mensilità. Si partirà dunque a costo zero.

CoopVoce rende disponibili due offerte con minuti illimitati e 1000 SMS. La EVO 10 costa 4,90 € al mese con 10 giga in 4G mentre la EXTRA 300 offre 300 giga in 4G per 9,90 € al mese.