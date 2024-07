Il produttore tech iQOO sta per ampliare la sua gamma di smartphone con un nuovo prodotto. Ci stiamo riferendo al prossimo iQOO Z9 Lite, un nuovo medio di gamma che sarà alimentato da un processore a marchio Mediatek. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha rivelato il suo design e la data della presentazione ufficiale per il mercato indiano. Vediamo qui di seguito i dettagli.

iQOO sta per annunciare il nuovo iQOO Z9 Lite, ecco quando sarà annunciato

Nel corso delle ultime ore il produttore tech iQOO ha svelato il design e la data della presentazione ufficiale del suo nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo IQOO Z9 Lite. Dalle immagini teaser appena emerse, possiamo notare un design molto curato. La backcover, in particolare, ha una rifinitura simil marmorizzata celestina.

In alto a sinistra sono poi collocati i due sensori fotografici più un piccolo flash, mentre sul frame è presente lo slot per la scheda SIM. Dall’immagine in questione è dunque emerso che che il nuovo smartphone sarà annunciato per il mercato indiano durante un evento che si terrà il prossimo 15 luglio 2024.

“Fully Loaded 5G” c’è scritto sul teaser ufficiale, il che significa che lo smartphone supporterà la navigazione su rete 5G. Questo sarà quindi possibile grazie alla presenza del processore MediaTek Dimensity 6300. Ricordiamo però che il nuovo iQOO Z9 Lite dovrebbe essere una versione re-branded di Vivo T9 Lite, quindi ci aspettiamo più o meno le stesse caratteristiche principali. Se sarà così, possiamo quindi aspettarci anche su questo modello la presenza di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.56 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Dovrebbe inoltre esserci anche una batteria piuttosto capiente da 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 15W.