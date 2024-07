Una delle applicazioni più amate da coloro che sono dediti a prendere appunti in svariate circostanze e senza alcun dubbio Google Keep, la piattaforma consente infatti di prendere appunti e riorganizzarli in modo ordinato e altamente controllato in modo da avere tutto sempre sotto i propri occhi.

Ovviamente, come tutte le applicazioni appartenenti a Google, anche quest’ultima gode di aggiornamenti periodici pensati per mantenere l’applicazione sempre al passo con i tempi e soprattutto dotarla di un’usabilità intuitiva ed accessibile.

L’ultimo aggiornamento in arrivo da parte di Google è pensato per coloro che utilizzano dispositivi con display molto ampi come tablet o smartphone pieghevoli, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Due Keep indipendenti

L’aggiornamento in fase di distribuzione riguarda la possibilità di utilizzare in modo indipendente e in contemporanea due Keep distinti legati a due account Google diversi, ciò è frutto della neo introdotta possibilità legata alla multi istanza contemporanea di Google che consente l’esecuzione di due account diversi in contemporanea, così facendo è possibile dunque utilizzare gli appunti appartenenti a due account distinti nello stesso momento, in modo da avere un’organizzazione decisamente più capillare, ciò è pensato ad esempio per coloro che hanno un account apposito legato alla propria persona è legato al proprio profilo lavorativo.

Dunque, d’ora in avanti sarà possibile utilizzare due account distinti in contemporanea mentre si utilizza la nota applicazione di Google, l’aggiornamento in fase di rilascio graduale per gli utenti, di conseguenza alcuni potrebbero aver già a disposizione questa funzionalità mentre altri Potrebbero dover attendere ancora un po’ prima che l’aggiornamento diventi disponibili anche per loro.

Di conseguenza, se siete degli amanti della nota piattaforma di Google e avete a disposizione un ampio display, sicuramente questo aggiornamento farà a caso vostro, soprattutto se praticato una netta distinzione tra il vostro account personale e quello lavorativo.