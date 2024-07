FIAT svela i prezzi delle nuove Panda e Pandina 2024

FIAT ha finalmente pubblicato i prezzi delle nuove Panda e Pandina 2024. Ora sono disponibili per essere ordinate attraverso il configuratore online. Attenzione, questi nuovi modelli non vanno confusi con la futura FIAT Grande Panda. La Grande Panda è infatti un’auto completamente diversa e sarà sul mercato fra qualche mesetto. Le nuove Panda e Pandina 2024 sostituiscono invece la precedente Panda. Le due versioni mantengono gran parte del design, ma con l’aggiunta dei sistemi ADAS obbligatori imposti dall’UE e nuovi contenuti interni. La precedente versione della Panda, infatti, non può più essere venduta a partire da questo mese. Perché? Proprio perché gli attuali sistemi ADAS non sono conformi alle nuove leggi. Anche la FIAT 500 Hybrid sarà dismessa, ma la sua sostituzione è prevista nel 2026.

Panda e Pandina Fiat: costi e prestazioni differenti

La nuova Panda parte da un prezzo di 15.900 euro. Questo modello Fiat possiede un motore 1.0 Hybrid da 51 kW/70 CV. La società consente anche di avviare un finanziamento che permette di avere l’auto a 289,89 euro al mese con TAN fisso dell’8,75%, TAEG 12,06% e senza dover anticipare somme. Consigliamo comunque di leggere attentamente tutti le informazioni per scoprire ogni dettaglio e per capire quale sia il costo effettivo totale.

La Pandina, invece, è una variante più curata e tecnologica della Panda. Le migliorie hanno un costo e non sorprende infatti che il modello abbia un prezzo un tantino più elevato di 18.900 euro. Anche per questo modello, FIAT propone un finanziamento. In tal caso il costo mensile è di 162,60 euro e si deve versare un anticipo di 5.670 euro (TAN fisso 8,75% e TAEG 12,23%). Sebbene il motore sia lo stesso, cioè un 1.0 Hybrid da 51 kW/70 CV, l’allestimento della Pandina è più ricco. Il design esterno è nel complesso più raffinato rispetto alla versione base e presenta delle differenze. Le nuove Panda e Pandina 2024, con i loro prezzi competitivi e le opzioni di finanziamento, sono per la Fiat due ottime vetture con cui conquistare la clientela e soddisfare le loro esigenze.