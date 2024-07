La nuova generazione di smartphone realizzati da Apple arriverà nel corso dei prossimi mesi. Il debutto della famiglia iPhone 16 è previsto per settembre ma stanno già iniziando a circolare le prime indiscrezioni a riguardo.

Secondo un recente report, la nuova generazione di flagship della mela sarà spinta dal System-on-Chip Apple A18 Pro. Il chipset rappresenterà un importante passo in avanti per quanto riguarda le performance e i consumi energetici, garantendo prestazioni notevoli agli iPhone 16.

Inizialmente, gli analisti pensavano che il nuovo SoC sarebbe stato utilizzato da Apple solo sulle varianti Pro dei device realizzati a Cupertino. Tuttavia, il report indica anche una novità molto interessante.

Apple Leak Confirms Four iPhone 16 Models With Same A18 Chip https://t.co/PxORV2BlfU

— MacRumors.com (@MacRumors) July 2, 2024