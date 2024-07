Apple iPhone 15 Pro viene scontato ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti prima d’ora su Amazon, finalmente gli utenti possono acquistarlo senza troppa difficoltà, riuscendo così a raggiungere un livello di risparmio che vada ben oltre le più rosee aspettative.

La versione attualmente scontata, al prezzo che andremo a raccontarvi, prevede 128GB di memoria interna. Tenete bene a mente il suddetto quantitativo, semplicemente perché la ROM non potrà in nessun modo essere incrementata con l’ausilio di una microSD, ma sarà sempre e soltanto fissa per tutta la vita dello smartphone stesso.

Apple iPhone 15 Pro: lo sconto è uno dei migliori

Stavate aspettando il momento giusto per acquistare un Apple iPhone 15 Pro? dovete sapere che è arrivato, infatti proprio in questi giorni è possibile approfittare di una riduzione del 19% sul valore di listino, che era di 1239 euro, così da riuscire a risparmiare circa 240 euro, in modo da dover andare ad investire, in totale, circa 999 euro. Il prodotto commercializzato sarà sempre no brand con garanzia di 24 mesi, in questo modo sarete coperti perfettamente per ogni singolo difetto di fabbrica, e potrete fruirne compiutamente senza vincoli particolari. Lo potete ordinare al seguente link.

Sotto il cofano del top di gamma di Apple è possibile trovare un chip A17 Pro, con GPU 6-core, 8GB di RAM, ed un display da 6,1 pollici di diagonale. Tale caratteristica sfrutta tecnologia Super Retina XDR OLED da 120Hz, con risoluzione 1179 x 2656 pixel ed una densità di pixel pari a 460ppi, il tutto con protezione Ceramic Shield. Non manca all’appello un discreto comparto fotografico, con sensore principale da 48 megapixel, seguito poi da due secondari da 12 megapixel l’uno, per una versatilità davvero ottima.