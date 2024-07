Truffa con un messaggio di testo: così derubano gli utenti dei loro risparmi

Sono all’ordine del giorno gli inganni che corrono sul web, purtroppo sempre pronti a mettere in difficoltà le persone. Quello che sta succedendo ultimamente avrebbe dell’incredibile vista la truffa che starebbe avendo luogo. Un nuovo messaggio truffa a interrotto la quiete delle persone arrivando tramite e-mail improvvisamente. In basso ci sono tutte le informazioni.

Truffa a base di phishing contro gli utenti: ecco il messaggio che gira insistentemente

La truffa che sta avendo luogo durante gli ultimi giorni porta il nome di uno dei più grandi siti e-commerce del momento, ovvero quello di Shein. Stando a quanto riportato, più persone, sapendo della challenge in corso, ci sarebbero cascate inesorabilmente. Dopo aver visto infatti comparire per più volte di fronte a sé il messaggio, gli utenti hanno deciso di cliccare sul link presente nel testo per provare a guadagnarsi la mistery box gratuita. Non c’è nulla però di gratuito e soprattutto c’è solo un form da compilare che mette in difficoltà le persone portandogli via dati e soldi.

“Il tuo nome è stato selezionato per un premio Shein Mystery Box

Shein Programma fedeltà image_flag

logo

Richiedi il tuo nuovissimo GRATUITO

Shein Mystery Box

Rispondi ad alcune domande!

Clicca qui per iniziare!

La lealtà paga!!

Sei stato scelto per partecipare al nostro Programma fedeltà per GRATUITO! Ti ci vorrà solo un minuto per ricevere questo fantastico premio.

INIZIARE! È GRATUITO“.

È questo il testo che ha impensierito le persone durante gli ultimi giorni, mettendo in ballo il nome di Shein. Secondo quanto riportato, già dall’indirizzo e-mail mittente si riuscirebbe a capire che si tratta di una truffa. Gli utenti più attenti riferiscono di un dominio dell’indirizzo di posta elettronica totalmente differente da quello che usa Shein per inviare comunicazioni. Per evitare di cascare nel tranello, dovete solo evitare di cliccare sui link contenuti all’interno della mail.