Telepass: nuovi servizi per i biglietti del trasporto pubblico

L'acquisto per il trasporto pubblico campano sta per ricevere un importante aggiornamento grazie all'intervento di Telepass. Scopriamo la novità in arrivo.

L’azienda è determinata a continuare ad arricchire la sua app con nuovi servizi, anche se alcuni di essi saranno accessibili esclusivamente agli utenti con abbonamento Plus. È consigliabile, pertanto, monitorare regolarmente il sito ufficiale di Telepass per restare aggiornati sulle novità.

Telepass introduce nuove funzionalità per gli utenti in Campania

Un’interessante novità riguarda la recente collaborazione con UnicoCampania, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico nel territorio campano. Grazie a suddetta partnership, attraverso le app Telepass e Telepass Pay X sarà possibile acquistare i titoli di viaggio per il trasporto locale della regione.

Per celebrare tale traguardo, è stata lanciata una promozione valida fino al 31 agosto 2024. Ogni cinque biglietti acquistati e validati tramite l’app, gli utenti ne riceveranno uno in omaggio. Tale offerta rappresenta un vantaggio significativo sia per i residenti campani che per i turisti, i quali potranno facilmente acquistare i biglietti per il trasporto pubblico locale direttamente dalle app, senza dover cercare altri punti vendita.

L’iniziativa fa parte del più ampio progetto nazionale Maas4Italy, dove Maas sta per Mobility–as–a–Service. Il progetto di Telepass ha già coinvolto diverse città e regioni italiane. Tra cui Milano, Roma, Firenze, Bari, Torino, Bolzano, Abruzzo e Veneto. Al momento, Telepass consente già l’acquisto di biglietti per il trasporto pubblico nelle città di Milano, Roma e Venezia.

E non è tutto. Telepass non si limita a gestire il pagamento del pedaggio autostradale, ma permette anche di pagare parcheggi, rifornimenti di carburante, e ora anche i biglietti per il trasporto pubblico in diverse città italiane.