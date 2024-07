La soundbar LG, modello SQC2, può essere acquistata proprio in questi giorni su Amazon con uno sconto davvero da non perdere, capace di ridurre di molto la spesa che gli utenti si ritrovano a sostenere, fino a raggiungere una riduzione effettiva del 44% del valore iniziale.

Il modello in questione è caratterizzato dalla presenza di due componenti in confezione: una soundbar, da posizionare direttamente al di sotto del televisore, ed un subwoofer, il cui compito è quello di enfatizzare particolarmente le frequenze basse, e che va posizionato sul pavimento, preferibilmente a fianco del televisore stesso.

LG: soundbar economica in promozione su Amazon

La soundbar discussa nel nostro articolo può essere acquistata su Amazon, ad un prezzo decisamente conveniente, infatti il suo listino sarebbe di 198 euro, tuttavia per poco tempo gli utenti la possono fare propria con un risparmio del 44%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 109,90 euro. L’acquisto può essere completato al seguente link.

La connettività fisica è decisamente fornita, tanto da essere molto varia e sufficientemente ricca, infatti nella parte posteriore della stessa soundbar è possibile trovare un ingresso AUX da 3,5mm, con il quale riuscire ad immettere musica all’interno del sistema audio stesso, così da riuscire a sfruttarlo alla stessa stregua di un sistema musicale esterno. In termini tecnici, il sistema audio è a 2 canali, con connettività bluetooth, nel caso in cui il collegamento che si voglia effettuare sia solamente wireless, per un audio complessivamente di ottima qualità, che porta a poter disporre di bassi corposi e dettagliati, supportati a loro volta da una nitidezza ed un dettaglio che vanno ben oltre le più rosee aspettative. Per maggiori informazioni in merito, vi consigliamo di aprire il link che trovate inserito poco sopra.