Samsung Galaxy S24 Ultra è oggi da considerarsi come uno dei migliori smartphone in circolazione, la massima espressione della tecnologia mobile di cui è possibile fruire quotidianamente, in termini proprio di potenza di elaborazione, e di assoluta capacità di restituire performance che vadano ben oltre le più rosee aspettative.

Il prodotto raggiunge dimensioni superiore alla media, toccando quota 162,3 x 79 x 8,6 millimetri di spessore, con un peso che comunque si aggira attorno ai 232 grammi. E’ sicuramente difficile da trasportare, risultando spesso pesante ed ingombrante, a causa più che altro della presenza della S Pen direttamente inserita all’interno del prodotto stesso. Il display è un Super AMOLED 2X da 6,8 pollici di diagonale, con risoluzione 1440 x 3088 pixel, ed una densità per pixel elevatissima: 501.

Samsung Galaxy S24 Ultra: che prezzo assurdo

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G è lo smartphone che tutti vorrebbero acquistare, ma che pochissimi riescono ad ottenere, oggi può essere vostro con un risparmio non da poco su Amazon, considerando appunto che il suo valore di listino, pari a 1499 euro, viene ridotto di circa 400 euro da Amazon stessa (sconto del 27%), sino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere di soli 1099 euro. Premete qui per l’acquisto.

Il motivo per cui tanti si convincono di acquistarlo è legato anche al comparto fotografico, poiché al giorno d’oggi il prodotto presenta ben 4 sensori nella parte posteriore: un principale da 200 megapixel, seguito poi da un secondario da 50 megapixel, teleobiettivo di altissima qualità, passando poi per ultragrandangolare da 12 megapixel ed anche un ultimo piccolo sensore da 10 megapixel. A differenza di ciò che si potrebbe pensare, dati i pregressi, sotto il cofano troviamo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, con GPU Adreno 750 ed una configurazione di ottima qualità con ROM e RAM di ultima generazione.