IPhone 16 Pro, ecco i dettagli sui nuovi disegni CAD e tanto altro

In quest’ultimo periodo le indiscrezione riguardanti i nuovi dispositivi Apple sono davvero molte. Il prossimo autunno, in cui verrà rilanciata la gamma dei nuovi iPhone 16, possiamo già ipotizzare il design della versione Pro grazie ai nuovi disegni CAD. In particolare c’è da prestare attenzione per quanto riguarda il comparto fotocamere.

Prestando attenzione ad una prima immagine, si può notare come il comparto fotocamere è quasi del tutto identico a quello dell’attuale iPhone 15 Pro. L’unica differenza però è che il modulo fotografico dovrebbe essere leggermente più grande di quello attuale. Un occhio di riguardo cade anche sulle dimensioni totali del dispositivo che dovrebbero essere un tantino diverse. Si parla di 149,61 × 71,45 × 8,25 mm per quanto riguarda l’iPhone 16 Pro e 146,6 × 70,6 × 8,25 mm per il fratello minore 15 pro.

Rimanendo sul tema delle fotocamere, siamo venuti a sapere che probabilmente il nuovo iPhone 16 Pro Max avrà un sensore custom da 48 MP Sony IMX903 per quanto riguarda la fotocamera principale. Invece iPhone 16 Pro Finalmente monterà un sensore da 48 MP per l’ultra-grandangolo, senza sottovalutare però che la fotocamera montata da 48 MP è uguale a quella già presente su IPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Purtroppo anche il teleobiettivo dovrebbe rimanere ancora da 12 MP. Il passaggio verrà effettuato in previsione del iPhone 17.

Le immagini rivelano la presenza di un nuovo tasto

Un’altra immagine che è stata pubblicata riguardante la nuova generazione di iPhone appartiene al noto leaker Majin Bu. In particolare si evidenzia un nuovo tasto, si sta parlando della funzione “Cattura“. Quest’ultimo è posizionato rispettivamente più in basso rispetto al tasto di accensione. Ma il bello di questo pulsante è che non si muoverà in seguito ad una pressione ma verrà applicato un “clic” simulato da un feedback aptico. Una volta eseguita la pressione, dovrebbe essere possibile acquisire immagini o far partire terminare registrazioni di video. Senza scordare però anche il possibile inserimento della funzione per lo zoom delle immagini tramite lo scorrimento delle dita.

Una possibile conferma che abbiamo rispetto al tasto viene dai fori che sono posizionati sulle cover che si vendono in giro. Questo spazio vuoto sarà utile per permettere agli utenti di poter eseguire automazioni con il nuovo tasto direttamente dal dito. Purtroppo le immagini pubblicate non mostrano la parte anteriore del dispositivo anche se, come sappiamo, ci dovrebbere essere un display OLED con una cornice molto più stretta del solito. IL tutto grazie alla nuova tecnologia denominata BRS (Border Reduction Structure) che ultimamente sta utilizzando Apple nei suoi dispositivi. Quest’ultima dovrebbe consentire di rendere il cablaggio molto più compatto e massimizzare le dimensioni dei display.