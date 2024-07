EPOMAKER Tide75: la tastiera più larga e comoda con design in alluminio

Un’esperienza utente eccezionale ma soprattutto un form-factor invidiabile. Potrebbe riassumersi così il periodo in cui abbiamo utilizzato la tastiera Tide75 di EPOMAKER, celebre marchio che con questa configurazione ha raggiunto un livello altissimo.

Rispetto alla variante con layout al 65%, la Tide 75 consente agli utenti di avere a disposizione funzionalità, tantissima qualità costruttiva ma soprattutto più comodità. Questa tastiera è stata pensata appositamente per riuscire ad adattarsi alle esigenze dei vari tipi di utenti, ai quali trovano nell’alluminio sicuramente l’arma in più rispetto a tutti gli altri modelli della concorrenza.

Il suo layout al 75% infatti garantisce una spaziatura eccezionale tra i tasti e quando si va a digitare sembra che ci sia dietro già almeno un mese di utilizzo visto il comfort che si prova. Pensata appositamente per le persone che lavorano tanto durante la giornata o magari per chi vuole giocare ad alti livelli, la Tide75 si è rivelata una delle migliori tastiere provate fino ad oggi.

Materiali e design: EPOMAKER non sbaglia con la Tide75

L’obiettivo di EPOMAKER era creare una tastiera che fosse in grado di rispettare le grandi aspettative. Scegliendo l’alluminio 6063 l’azienda ha toccato un livello altissimo: non si surriscalda praticamente mai vista la proprietà dissipativa dell’alluminio stesso, il quale concede anche un ottimo feedback al tocco.

La durata è maggiore così come l’aspetto è elegante. Sono diverse le colorazioni disponibili che gli utenti possono scegliere, anche se gran parte dell’attenzione viene rubata semplicemente dalle luci RGB impiantate all’interno del prodotto. Sempre tornando al design, i tasti sono puliti e tutti praticamente uguali in quanto le sigle sono scritte sulla parte frontale.

Ore di lavoro come fosse nulla: questa Tide75 di EPOMAKER è una macchina da guerra

Ci è capitato di scrivere tanto in questi giorni di utilizzo di questa tastiera, la quale non ha mollato un colpo. Tra gli aspetti più interessanti c’è la possibilità di scegliere i tasti a proprio piacimento, siccome sullo store ufficiale ce ne sono diversi in vendita proprio per personalizzare la tastiera. Ogni tasto può essere programmato e personalizzato, proprio per gli amanti della tecnologia.

In termini di materiali, oltre all’alluminio, c’è la piastra di tipo FR4 esattamente come il modello Tide65, la quale rende il prodotto flessibile e rigido allo stesso tempo. EPOMAKER ha pensato a tutto, anche a rendere la tastiera silenziosa: sono stati usati dei materiali appositi e una schiuma che serve proprio ad evitare i soliti rumori degli altri prodotti a cui tutti sono abituati. A contribuire ci pensano anche i cuscinetti isolanti in PET.

Durante la scrittura, salta subito all’occhio un dettaglio: la durata estrema della batteria. Con i suoi 4000 mAh, proprio come la Tide65, questa Tide75 consente svariate ore di autonomia ma soprattutto una ricarica rapidissima eventualmente dovesse scaricarsi. Per quanto riguarda la connettività non abbiamo trovato problemi a collegarla in Wi-Fi a 2,4 GHz che in Bluetooth. Ovviamente si può usare anche un cavo USB Type-C.

Conclusioni e prezzo

Se state cercando la tastiera perfetta per ogni tipo di utilizzo, l’avete trovata: la Tide75 è quel che serve, soprattutto per coloro che sono abituati ai soliti prodotti. È proprio per tale motivo che si sceglie un layout al 75%, il quale è in grado di rispettare le vecchie abitudini ma con un tocco di avanguardia ed eleganza.

Il prodotto è disponibile in quattro colorazioni direttamente sul sito ufficiale, dove si potrà effettuare un pre-ordine per 139,99 $.