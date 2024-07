CarPlay è diventato fondamentale per l'acquisto di un'auto

Tutti gli utenti hanno esigenze diverse, a sua volta ognuno sceglie un diverso sistema di infotainment per la propria auto. Stando ai nuovi sondaggi fatti da McKinsey & Company e riportati da Automotive News, sappiamo che il 30% degli acquirenti di auto elettriche a livello globale soffrono la mancanza di CarPlay. Infatti quest’ultimo rappresenta vero e proprio ostacolo per l’acquisto.

Spostandosi di continente la storia non cambia, infatti nel mercato statunitense è emerso lo stesso problema anche se con numeri leggermente differenti. Stando alle percentuali è venuto fuori che il 25% dei consumatori americani di auto elettriche dichiara di non prendere in considerazione il fattore CarPlay. Sale leggermente la percentuale per quanto riguarda un’auto a benzina perché arriviamo al 38%.

Apple CarPlay è diventato fondamentale sull’auto

Il censimento non si è limitato alle informazioni riportate sopra, ma si è anche soffermato sulle persone che sono disposte a spendere di più per il sistema CarPlay. Ben il 30% dei consumatori di auto elettriche ed il 17% di auto a benzina sono disposti a farlo. Studi che risultano differenti rispetto a quelli condotti durante lo scorso anno da 9to5Mac su oltre 6.000 lettori (per lo più utenti Apple). Addirittura l’80% degli acquirenti si vedono obbligati ad acquistare un’auto con il CarPlay.

Mettendo a confronto i diversi sondaggi possiamo dire che la differenza tra i dati è dovuta dal diverso target di persone. In particolare quello di McKinsey & Company è più ampio e variegato, mentre quello di 9to5Mac era composto principalmente da utenti Apple. Senza scordare che a causa di come è andato il lancio della nuova generazione di infotainment di Apple potrebbe esserci stata una diversa percezione sul brand.

Anche con i differenti risultati raccolti possiamo dire che il fattore infotainment è determinante durante la fase di acquisto di un automobile. Nell’ultimo periodo però hanno reso nuoto un sondaggio che rivela come Android Auto riesca ad essere molto competitivo con la controparte Apple. Quindi si potrebbe azzardare un’affermazione dicendo che il domino di CarPlay potrebbe terminare a breve. Tutto per dire che da qui in poi le diverse case automobilistiche dovranno seguire le diverse tendenze per accalappiarsi rami più grandi di clienti.