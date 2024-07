Android: una lista piena di app e giochi a pagamento GRATIS sul Play Store

L’insieme delle grandi opportunità che fornisce il mondo Android è sotto gli occhi di tutti e ogni giorno sempre di più. La piattaforma più importante per quanto riguarda i sistemi operativi mobili sta dimostrando di averne molto di più rispetto agli altri con gli ultimi aggiornamenti. Gli utenti che scelgono Android sanno benissimo di poter avere tanta versatilità ma soprattutto un numero considerevoli di opzioni. Queste provengono soprattutto dal Play Store di Google dove ci sono ogni giorno dei nuovi giochi o delle nuove applicazioni da scaricare.

Oggi è una delle giornate migliori per scaricare proprio dal celebre market dei titoli a pagamento in maniera gratuita. Tutto quello che bisogna fare è solo ed unicamente dare uno sguardo all’elenco in basso che racchiude tutti i titoli che sono stati selezionati. Questi fanno parte in realtà di una lista di applicazioni e giochi a pagamento ma solo per questa giornata tutti potranno scaricarli gratis. Il procedimento è molto facile ed è indicato nel prossimo paragrafo.

Android regalo oggi dei titoli gratis dal Play Store di Google a tutti i suoi utenti, ecco la lista

Come si può vedere dall’elenco in basso ci sono diversi giochi e diverse applicazioni a pagamento da scaricare gratuitamente. Si tratta di titoli totalmente a pagamento che almeno per oggi non avranno prezzo. Per proseguire verso il download bisogna solo individuare il titolo che più si desidera e cliccarci su. Una volta fatto questo, si aprirà il Play Store da dove si potrà proseguire ufficialmente verso il download. Ecco l’elenco completo con nomi e link: