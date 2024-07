Amazon: lista PAZZA di offerte Prime segrete fino all’80% di sconto

Con una grande lista di prodotti che è arrivata all’improvviso, Amazon mette in netta difficoltà le altre aziende anche questa volta. Il colosso del mondo e-commerce si fa vedere con prezzi sull’elettronica bassissimi, qualcosa di mai visto prima. Qualcuno sostiene addirittura che siano arrivati in anticipo i Prime Day. Previsti tra più di 10 giorni, questi porteranno prezzi davvero particolari, ma alcuni sono già disponibili.

Per evitare di perdersi ogni giorno le migliori proposte, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale che tratta proprio gli sconti Amazon in diretta. Per entrare a far parte del canale, bisogna solo cliccare qui. Una volta entrati sarà facile ogni giorno beccarsi le migliori promozioni del colosso, le quali non mancano mai ma che spesso possono durare poco tanto da non consentire al pubblico di riuscire a prenderle al volo.

Amazon e i grandi sconti del giorno, ecco la lista al completo

Come si può vedere in basso, sono davvero ottime le offerte che Amazon propone oggi visto il livello degli articoli in sconto. Per procedere all’acquisto, bisogna solo cliccare sul link che arriva dopo la descrizione di ogni prodotto. Ci si ritroverà direttamente sul sito ufficiale di Amazon:

JBL Quantum 910P Cuffie Gaming Over Ear Wireless Bluetooth per PlayStation, Cancellazione Attiva del Rumore, Head Tracking, Microfono a Braccio, Compatibili anche con PC e altre Console, Bianco, PREZZO: 231,00€, LINK

Arlo Essential 2 XL Telecamera WiFi Esterno Senza Fili, HD, Telecamera WiFi Interno, Batteria Da 24 Mesi*, Sirena Allarme Casa, Sensore Di Movimento, Prova Arlo Secure Inclusa, 2 Telecamere, Bianche, PREZZO: 179,99€, LINK

Samsung TV QE55QN85DBTXZT Neo QLED 4K, Smart TV 55″ Processore NQ4 AI Gen2, Simple Chamfer, DVBT-2, Q-Symphony & Dolby Atmos, Integrato Alexa, compatibile Bixby e GoogleAssistant, Carbon Silver 2024, PREZZO: 1.199,99€, LINK

HP OMEN 16-u0000sl Notebook, Intel Core i7-13700HX, 16GB RAM DDR5 4800MHz, 1TB SSD, Display 16″ WUXGA 165Hz IPS, Nvidia RTX 4070 8GB, Wi-Fi 6E, Windows 11, 3 Mesi di PC Game Pass inclusi, Nero, PREZZO: 1.599,99€, LINK