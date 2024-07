Il nuovissimo OnePlus Nord CE 4 Lite 5G è finalmente disponibile per l’acquisto in Italia. Il brand ha avviato la commercializzazione del device nel Vecchio Continente nelle colorazioni Super Silver e l’inedita Mega Blue.

Pensato per offrire l’esperienza utente completa di OnePlus, il Nord CE 4 Lite si contraddistingue per un prezzo aggressivo. Il device può vantare un prezzo di lancio di 329,00 euro ed è acquistabile dal sito ufficiale OnePlus.com.

Nonostante la fascia di prezzo inedita per il produttore cinese, non mancano feature di fascia superiore. Tra queste spicca il display AMOLED da 6,67 pollici dotato di un refresh rate a 120Hz. La luminosità di picco raggiunge i 2.100 nit, grazie all’utilizzo di componenti interne prese in prestito direttamente da OnePlus 11.

Inoltre, il pannello supporta la funzionalità Aqua Touch. La precisione e l’accuratezza di ogni tocco sarà garantita anche con lo schermo bagnato. Questa funzionalità si rivela molto utile quando si utilizza lo smartphone in palestra o sotto la pioggia.

All’interno del OnePlus Nord CE 4 Lite 5G è presente il SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G affiancato da dal chipset proprietario Trinity Engine. Le prestazioni offerte da questa combinazione sono di fascia alta, considerando la presenza della RAM virtuale che consente di gestire fino a 26 app aperte in background.

La batteria da 5.110mAh permette, secondo il brand, di superare i due giorni di autonomia. Per rendere più chiaro il tutto, OnePlus indica che la batteria può supportare con una sola ricarica oltre 44 ore di videochiamate e più di 18 ore di riproduzione video.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50MP LYTIA 600 con stabilizzazione ottica OIS con il supporto di un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera frontale ha una risoluzione da 16MP.

Infine, OnePlus ha dato il via ad una offerta esclusiva. Acquistando lo smartphone dallo store ufficiale entro il entro il 2 agosto, sarà possibile ricevere uno sconto di 50 euro.