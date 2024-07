L’operatore telefonico virtuale NT Mobile ha deciso di aggiornare leggermente la sua proposta. A partire dalla giornata di ieri 1 luglio 2024, infatti, l’operatore virtuale ha reso disponibile una nuova interessante offerta di rete mobile. Ci stiamo riferendo in particolare alla nuova offerta mobile denominata NT Infinity. Si tratta di un’offerta che lascia davvero senza parole, dato che arriva ad includere una grande quantità di giga per navigare ad un prezzo decisamente concorrenziale. Vediamo qui di seguito i dettagli.

NT Mobile, arriva una nuova super offerta low cost con tanti giga per navigare

A partire dalla giornata di ieri 1 luglio 2024, l’operatore telefonico virtuale NT Mobile ha reso disponibile una nuova super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata NT Infinity. Ci troviamo di fronte ad un’altra ottima proposta, con un bundle mensile decisamente interessante.

Nello specifico, l’offerta in questione arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati utilizzabili per navigare su rete 4G di Vodafone ad una velocità massima pari a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Oltre a questo, il bundle dell’offerta è ancora più ricco. Gli utenti avranno infatti a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri NT Mobile. Gli SMS inviati verso altri numeri avranno un costo di 5 centesimi.

Gli utenti che decideranno di attivare questa offerta dovranno sostenere un costo piuttosto contenuto pari a 5,49 euro al mese. Al momento dell’acquisto, è previsto un costo di attivazione pari a 9,99 euro e un costo per la spedizione della scheda sim pari a 5 euro. Ricordiamo comunque che l’operatore sta al momento proponendo anche l’attivazione dell’offerta mobile denominata NT Mobile Più ++50. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese 30 GB di traffico dati, minuti di chiamate illimitati verso i numeri fissi e mobile nazionali e minuti illimitati verso tutti i numeri NT Mobile.