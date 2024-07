Mercedes rivede gli investimenti: dietrofront sulle auto elettriche

Mercedes-Benz rivede totalmente i suoi piani di investimento nei veicoli elettrici. Originariamente, l’azienda aveva previsto di passare a una produzione completamente elettrica entro il 2030, ma ora non è più così. La Mercedes ha deciso di rivedere tali obiettivi, ritenendo che i tempi non siano ancora abbastanza maturi per optare soltanto per l’elettrico.

La nuova strategia prevede invece, andando contro le scorse dichiarazioni, che la Mercedes produca ancora auto con motori a combustione almeno per altri 5 anni circa. La società porrà buona parte dei suoi investimenti in questa tecnologia, cercando al contempo di rispettare le normative sulle emissioni di carbonio ridotte. Il piano forse è quello più logico considerando quanto sia lenta la transizione e comunque quanto si avvicini la data x per l’avvio delle regole per i veicoli a benzina e diesel.

Non solo più auto Mercedes elettriche

Solo tre anni fa, la Mercedes aveva chiara intenzione di passare da una strategia “EV first” a una “EV only”. L’azienda voleva quindi produrre esclusivamente veicoli elettrici, fiduciosa nel futuro. Purtroppo tali previsioni si sono rivelate fin troppo ottimistiche. Mercedes, infatti, non è l’unica azienda a rivedere i propri piani sulle auto elettriche. Anche altre grandi case come Ford e GM anno adottato un approccio diverso, molto più cauto.

Mercedes sta anche investendo una grande parte delle proprie risorse nello sviluppo di “tecnologia di combustione high-tech”. L’azienda ha destinato 14 miliardi di euro alla sua divisione autovetture. Una parte significativa di questi fondi finanzieranno dunque lo sviluppo di nuovi motori a combustione, inclusi quelli sulla futura Classe S. Questi nuovi motori saranno progettati per essere più ecologici nonostante siano ancora alimentati a benzina o gasolio.

La decisione di Mercedes di investire nei motori a combustione, mentre continua a sviluppare veicoli ibridi ed elettrici, dimostra una strategia migliore, più equilibrata, capace comunque di sostenere la transizione energetica. Sebbene i veicoli elettrici rappresentino il futuro, i motori a combustione continueranno a svolgere un ruolo importante, non possiamo negarlo. Saranno presenti nell’industria automobilistica almeno per un altro decennio.