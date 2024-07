Che le schede video Intel Arc con architettura Battlemage sarebbero arrivate nel corso di questo 2024 non è mai stato un mistero, Intel però è sempre stata restia a pubblicare dettagli sulle sue nuove GPU attorno alle quali ha aleggiato un alone di mistero decisamente fitto, ora però qualcosa sembra essere in procinto di cambiare, l’annuncio delle nuove schede video potrebbe essere imminente.

Stando ai dati dichiarati da WCCFTech, la nuova architettura Xe2 di Intel è ora supportata da Linux, questo poiché l’azienda ha deciso di aggiungere al database del sistema operativo il supporto per cinque nuovi dispositivi, ora non è chiaro se questi device sono tutti delle schede grafiche dedicate o discrete o se si tratti di GPU integrate per laptop, ciò non toglie che questo passo in più fa sperare che il rilascio delle nuove schede sia decisamente imminente.

Cinque dispositivi

gli ID delle cinque schede grafiche presenti sul Linux sono i seguenti: 0xE202, 0xE20B, 0xE20C, 0xE20D e 0xE212, purtroppo non è possibile andare a ritroso da questi ID fino a comprendere le schede che comporranno la linea di lancio di Intel, ciò non toglie che almeno possiamo avere la sicurezza che i dispositivi al lancio saranno cinque.

Nel frattempo, Intel si prepara al lancio delle sue CPU Lunar Lake, queste ultime saranno le prime a integrare al loro interno un processore, una NPU dedicata ai carichi di lavoro di intelligenza artificiale e appunto una scheda grafica integrata con architettura Xe2, La medesima che verrà utilizzata per le schede Intel Arc, segnale dunque che la nuova architettura è pronta per il lancio e attende solo l’arrivo del momento propizio.

Non rimane dunque che attendere gli sviluppi nei prossimi mesi, è altamente probabile che potremmo assistere a una presentazione ufficiale all’inizio di quest’autunno, seguita da un lancio ufficiale sul mercato delle schede tanto attese del team blu.