Google Chrome continua a evolversi costantemente per offrire agli utenti un’esperienza sempre più personalizzata. Una delle più recenti aggiunte è la funzione “Ascolta questa pagina” disponibile sull’applicazione mobile Android. Quest’ultima è pensata per rendere più accessibile la fruizione dei contenuti delle pagine web. Ciò soprattutto quando si tratta di lunghi testi. Quest’ultima consente agli utenti di avviare un player audio direttamente dalla pagina web, permettendo loro di ascoltare il contenuto come con un audiolibro.

La funzione di Google Chrome

Quando si attiva “Ascolta questa pagina“, compare un mini player nella parte inferiore dello schermo. Quest’ultimo offre diverse opzioni di personalizzazione. Tra cui la possibilità di regolare la velocità di lettura e la scelta della voce del lettore. Inoltre, è possibile navigare all’interno del contenuto. Infine, il testo viene evidenziato per permettere agli utenti di seguire la lettura.

È importante sottolineare che era presente un limite significativo. Affinché la lettura continui, l’app di Google Chrome deve rimanere aperta in primo piano sul dispositivo. Chiuderla o bloccare lo schermo causava l’interruzione della riproduzione audio. Sembra che il team di sviluppatori abbi trovato una soluzione. È stato scovato un flag che permette di attivare o disattivare la capacità di continuare la riproduzione audio. In questo modo è possibile continuare anche quando l’applicazione è in background.

La nuova funzione è al momento in fase di test. È destinata ad essere implementata nella versione stabile con uno dei prossimi aggiornamenti. Suddetta novità è particolarmente attesa dagli utenti che desiderano godere della comodità di ascoltare i contenuti web senza essere vincolati alla schermata dell’applicazione. Una volta implementato, renderà Google Chrome per Android ancora più versatile e adatto a chiunque apprezzi la possibilità di consumare contenuti in modo più flessibile e pratico. Per gli interessati a sperimentare questa e altre funzionalità di Google Chrome, l’app è disponibile per il download gratuito sul Google Play Store.