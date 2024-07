DAZN saluta ufficialmente uno dei suoi canali più guardati

Sembra esserci grande area di cambiamenti all’interno di DAZN, con numerosi tagli che l’azienda farà a breve. Oltre al personale, che potrebbe essere ridotto rispetto a prima con tanti nomi illustri pronti all’uscita, anche qualche canale potrebbe essere tagliato. Era solo l’inizio di giugno quando proprio DAZN aveva smentito la presenza di una crisi interna parlando solo di una riorganizzazione aziendale che servisse a ridurre i costi di gestione.

Ora l’intento del colosso dello streaming sarebbe quello di chiudere ufficialmente il canale digitale terrestre noto con il nome di ZONA DAZN. Secondo quanto riportato ufficialmente, proprio dall’1 agosto 2024 il canale in questione non sarà più disponibile.

ZONA DAZN non ci sarà più per gli utenti

Coloro che erano soliti guardare ZONA DAZN dal loro decoder Sky Q o semplicemente sulla TV al canale 214, dovranno mettersi l’anima in pace: non ci sarà più. A tutti i clienti che usufruiscono di questa soluzione tramite il digitale non verranno più addebitati gli importi necessari. Si tratta di una somma di 5 € al mese per coloro che hanno sottoscritto il tutto prima del 7 agosto 2023 mentre per chi ha sottoscritto dopo, si tratta di 7,50 € al mese. Queste sono le parole dell’azienda in merito:

“I contenuti dell’abbonamento DAZN saranno fruibili direttamente tramite l’APP DAZN o il sito www.dazn.com. I clienti che hanno attivato l’opzione ZONA DAZN su Sky, sia con decoder via internet sia senza parabola, potranno continuare ad accedere a tutti i contenuti DAZN anche dopo il 31 luglio 2024, utilizzando i piani DAZN Standard e DAZN Plus“.

Lo stesso discorso vale anche per tutti coloro che possiedono il DAZN TV Box. non ci sarà più accesso al canale ma per molti questa non è una novità: da diversi mesi infatti nella pagina di acquisto del TV Box di DAZN veniva specificato che l’accesso sarebbe stato garantito al canale fino al 31 luglio 2024.