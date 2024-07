Bluetti è una delle migliori realtà per quanto riguarda la realizzazione di power station o centrali elettriche portatili, nel corso degli anni abbiamo avuto l’opportunità di testare e recensire vari modelli del medesimo brand, tutti di ottima qualità e dalle prestazioni decisamente elevate. Nelle ultime settimane abbiamo testato la nuovissima Bluetti AC240, una power station portatile con capacità di 1536Wh ed in grado di erogare una potenza complessiva di 2400W, scopriamola da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Data l’elevata capacità, il prodotto in questione presenta dimensioni leggermente superiori alla media, rendendo leggermente complesso il trasporto e lo spostamento, poiché può raggiungere 419,5 x 293,5 x 409,5 millimetri, ed un peso totale di 33kg. E’ chiaro che non nasce come power station da trasportare facilmente in uno zaino, o in un borsone, ma piuttosto come una soluzione che possa soddisfare le esigenze dell’utente amante del campeggio, un camperista, che necessiti di un prodotto capace di garantire la potenza sufficiente per alimentare la maggior parte delle attrezzature a disposizione.

La struttura è resistente ed affidabile, nasce prima di tutto per essere utilizzata all’aria aperta, di conseguenza presenta certificazione IP65 per la resistenza agli agenti atmosferici, come pioggia, fango, ma anche la corrosione dovuta al sale. E’ superfluo ricordare che non può essere sommersa, non teme l’umidità o la polvere, il sole e tutto ciò con cui si potrebbe sporcare, garantendo tutte le proprie funzioni in assoluta libertà in ogni luogo.

Il design è quasi rivoluzionario, troviamo infatti una doppia interfaccia protettiva con ventilazione indipendente, per assicurare sempre la giusta aerazione alle componenti interne, dove si possono trovare componenti ermetiche ed una ventola di raffreddamento superiore che punta proprio ad incrementare ulteriormente la dispersione del calore. Coloro che sceglieranno di acquistarla, potranno poi avere la certezza di un utilizzo duraturo nel corso del tempo, Bluetti garantisce il prodotto per 6 anni di utilizzo, a patto che vengano rispettate le giuste e normali condizioni.

Specifiche tecniche

Bluetti AC240 è una power station con capacità di 1536Wh, in grado di erogare una potenza massima di 2400W in forma continua a cumulata (la potenza di sollevamento è di 3600W). In altre parole, la cifra appena indicata deve essere considerata come valore massimo in output inteso come somma di tutti gli output effettivamente collegati nello stesso momento alla centrale elettrica portatile. Per potenza di sollevamento si intende la possibilità di incrementare, anche temporaneamente, l’output, raggiungendo picchi da 3600W per riuscire ugualmente ad alimentare gli elettrodomestici che necessitano potenze superiori, o dispositivi che sono veramente assetati di energia.

Al suo interno è possibile trovare un pacco batterie, appunto di 1536Wh, realizzate in Litio Ferro Fosfato, LiFePO4, soluzione molto recente e all’avanguardia, che riesce a garantire grande durabilità, sicurezza ed affidabilità, a cui aggiungere la certezza di poter disporre di almeno l’80% della carica iniziale anche dopo migliaia di cicli di ricarica completi (oltre 3500 cicli ed una durata della vita di 10 anni). Tutto ciò, in parole povere, sta a significare che le batterie non decadranno rapidamente, come invece accade nei modelli di vecchia generazione e concezione. Il pacco può venire incrementato con l’ausilio di batterie aggiuntive, da acquistare separatamente e da collegare fisicamente, fino ad un massimo di 10’136Wh, una capacità che va ben oltre l’alimentazione di camper o yacht. Una modularità che non può che rendere felice l’utente finale, grazie alla batteria B210, anch’essa resistente all’acqua e alla polvere, ed in grado di incrementare il numero di output, data la presenza di porte fisiche sulla sua superficie.

Metodi di ricarica e funzionamento

Sin da subito è facile notare la versatilità della centrale elettrica portatile, infatti il pacco batterie integrato può essere ricaricato in tanti modi differenti: con pannelli solari da 1200W (acquistabili a parte), presa a muro da 2200W, caricabatterie da auto 12V/24V, potenza da riva (in caso di yacht) o batteria al piombo a 12V. Una versatilità eccellente che giova proprio all’utilizzo in mobilità, in questo modo l’utente, ovunque si trovi, sarà sempre in grado di ricaricare perfettamente la propria centrale elettrica portatile. E’ chiaro che, dipendentemente dall’ingresso, vi ritroverete dinnanzi tempi di ricarica altrettanto differenti; il più rapido resta sempre il collegamento alla presa elettrica (raggiunge l’80% in soli 45 minuti), con i suoi 2200W doppia praticamente i pannelli solari, molto più green ed ecologici, che comunque si fermano ad una quota elevata: 1200W (si carica del 100% in 1,5 ore con sole splendente). Per quanto riguarda la presa auto, invece, con la 12V saranno necessarie 14,6 ore, per poi scendere a 7,3 ore per quanto riguarda la 24V.

Come vi abbiamo annunciato in precedenza, Bluetti AC240 è stata studiata per l’utilizzo anche per camper e barche, data la presenza di una porta esclusiva che potrà essere utilizzata solamente in tali determinate situazioni. Nulla toglie di utilizzarla anche standalone, raggiungendo esattamente le medesime funzionalità, con controllo anche da mobile tramite l’applicazione compatibile con smartphone Android e iOS. Avete capito bene, dal vostro dispositivo portatile avete l’opportunità di controllare la carica residua, quanto tempo intercorrerà prima dello spegnimento (con l’output in tempo reale), o tutte le informazioni possibili in fase di carica. Sempre tra i menù troviamo anche la possibilità di settare determinate impostazioni, così da personalizzare appieno l’utilizzo del prodotto stesso, basandosi sulle singole esigenze del consumatore. Il collegamento avviene tramite bluetooth, restando entro i limiti tecnici di distanza, oppure con WiFi, ma in questo caso è necessaria una connessione internet attiva nelle vicinanze a cui collegarsi.

Connettori e connettività

Sulla superficie di Bluetti AC240 si possono trovare innumerevoli connettori fisici che anch’essi non fanno altro che accrescere la versatilità del prodotto stesso, parliamo di 4 prese CA, le classiche 230V per intenderci, per un totale di 2400W, 2 porte USB-C per un massimo di 100W, una porta accendisigari a 12V, due porte USB-A da 18W e, come vi abbiamo accennato in precedenza, la porta per il camper da 360W max. Il prodotto può facilmente essere utilizzato come UPS, il suo tempo di risposta, nel momento in cui dovesse avvenire una interruzione di corrente, è decisamente ridotto, infatti parliamo di soli 15ms (massimo), prima che inizi ad erogare il necessario per garantire il corretto funzionamento.

In tutto questo è facile notare come la Bluetti AC240 possa essere considerata una power station perfettamente in grado di soddisfare ogni esigenza e richiesta, ottima la disposizione delle porte sulla sua superficie, così da non creare inutili grovigli di cavi, facilitando la connessione e l’utilizzo in contemporanea. Tutte le informazioni di stato vengono correttamente visualizzate sull’ampio display a colori LCD posto esattamente al centro del dispositivo, sul quale si vedono: input/output in tempo reale, carica residua e tempo di utilizzo rimanente, con la medesima potenza in output. L’attivazione dei vari connettori è semplificata ed alla portata di ogni consumatore, in quanto sono suddivisi in varie aree, e contrassegnati da appositi LED che ne certificano l’effettiva accensione o spegnimento.

Bluetti AC240 – conclusioni

In conclusione Bluetti AC240 può essere considerata a lunghi tratti come la power station perfetta, in termini di capacità del pacco batterie integrato (a cui si possono aggiungere batterie di espansione che ne incrementano le disponibilità e le capacità), potenza in output, capace di alimentare anche i più energivori elettrodomestici (grazie alla potenza di sollevamento), per poi arrivare ovviamente ad un insieme di connettori sicuramente ampio e variegato. L’organizzazione per connettore rende le operazioni di collegamento e di ricarica decisamente più facili, con attivazione a zone per rendere l’esperienza sempre più semplice ed alla portata di ogni singolo consumatore. In ultimo non possiamo non parlare dell’eccellente velocità di ricarica, infatti difficilmente ci saremmo aspettati di trovare un dispositivo, con tali capacità, che si potesse caricare dell’80% anche in soli 45 minuti, un piccolo fiore all’occhiello che completa un insieme di funzionalità davvero travolgente e convincente.

Bluetti AC240 può essere acquistata sul sito ufficiale, al seguente link, ad un prezzo incredibilmente più basso del listino di 1899 euro. Infatti in questo periodo è scontato a 1599 euro, a cui si possono aggiungere altri 50 euro di sconto con il codice KOL50PDBLUETTI (valido su ogni acquisto superiore ai 1000 euro solo entro il 31 luglio). In alternativa è possibile affidarsi direttamente ad Amazon, la spedizione in questo caso è gestita direttamente da Bluetti Italia, con possibilità di restituire il prodotto entro 30 giorni dal ricevimento e garanzia di 2 anni, ad un prezzo di vendita di 1899 euro (a questo link).

Tutti i prezzi indicati nella recensione sono da considerarsi validi per la versione con la sola power station, sul sito ufficiale potrete scegliere di aggiungere sin da subito la batteria d’espansione, il kit solare da 350W, entrambi, oppure anche due batterie di espansione. E’ chiaro che, aggiungendo altre componenti, i prezzi di vendita saliranno notevolmente, ma sin da subito avrete l’opportunità di poter godere di tutta l’interezza delle funzionalità che questa Bluetti AC240 è in grado di offrire, con la sua grande capacità di riuscire ad alimentare senza alcuna difficoltà i dispositivi di vario genere, siano essi su un camper, in campeggio, su uno yacht, o anche semplicemente a casa, all’interno del proprio capanno degli attrezzi, la versatilità è uno dei suoi più grandi punti di forza.