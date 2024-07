La stagione calcistica 2023/24 non è ancora giunta al termine, con gli Europei di Germania 2024 ancora in corso. Eppure, già si guarda avanti. La stagione 2024/25 si preannuncia entusiasmante e ricca di novità. La nuova Champions League è tra le novità più attese. Anche la Serie A promette emozioni forti. Per orientarsi tra le diverse emittenti, è utile una guida completa per la stagione calcistica in TV.

Per la Serie A, i diritti televisivi sono stati concessi a Sky e DAZN. Il tutto fino al 2029. DAZN trasmetterà tutte le 380 partite della Serie A, con sette partite per giornata in esclusiva. Sky offrirà invece tre partite in co-esclusiva, disponibili anche in 4K, oltre agli highlights.

Stagione calcistica in TV: ecco dove vedere le partite

La Serie B sarà visibile sia su Sky Sport che su DAZN fino al 2024. Il tutto senza esclusive. La Serie C sarà trasmessa su Sky con 1143partite in esclusiva e 48 in co-esclusiva. Ciò fino al bando previsto per la primavera 2025. La Coppa Italia e la Supercoppa continueranno ad essere trasmesse in chiaro sulle reti Mediaset. Il tutto fino al 2026/27.

Sky ha acquisito i diritti per trasmettere la Champions, l’Europa e la Conference League. L’accordo comprende tutte le piattaforme dal 2024/25 al 2026/27. La payTV trasmetterà 185partite di Champions League. Per l’Europa ci saranno 189partite. Mentre per la Conference verranno trasmesse 153partite. Sono inclusi anche i playoff. Anche Amazon Prime Video manterrà i diritti per trasmettere in esclusiva la migliore partita del mercoledì. Con un focus sulle squadre italiane.

Sky ha deciso di non condividere i diritti delle Coppe Europee con altri broadcaster. Ciò significa che nessuna partita sarà visibile in chiaro in Italia, eccetto una di Champions per ogni turno con squadre straniere. Per il calcio internazionale, Sky ha rinnovato i diritti per la Premier League fino al 2027/28. Trasmetterà fino a 10partite in diretta per ogni turno. DAZN continuerà a trasmettere tutte le partite della Liga spagnola fino al 2029. Saranno inclusi highlights e contenuti extra. La Bundesliga 2024/25, che inizierà il 23 agosto, sarà visibile sul canale dedicato Sky Sport Calcio.