Nokia Lumia: gli smartphone stanno davvero per tornare?

Secondo alcune indiscrezioni sembra che i Nokia Lumia potrebbero tornare di nuovo sul mercato. I nuovi smartphone potrebbero avere un comparto foto per "fotografi".

e iormai fanno parte della storia della tecnologia mobile. Sta circolando però una notizia che potrebbe suscitare l’interesse degli appassionati. Presto potrebbe debuttare un nuovo smartphone,dei Lumia. La trasformazione di Nokia inha reso tale ritorno sempre più plausibile.

Nel 2016, l’azienda ha ristrutturato la sua divisione dedicata agli smartphone. Quest’ultima è stata rinominata HMD Global, che significa “Home of Nokia Mobile Devices“. Da allora, ha concentrato i suoi sforzi principalmente sul segmento medio e medio-basso del mercato Android.

Nokia ritorna con i modelli Lumia?

Secondo quanto riportato da GizmoChina, l’ultimo modello di smartphone di HMD si chiamerà Skyline. Il leaker smashx_60 ha condiviso un’immagine del dispositivo su X che mostra chiaramente un design molto simile ai Nokia Lumia. L’immagine rappresenta la seconda generazione dello Skyline, mentre la prima versione dovrebbe essere lanciata nella seconda metà del 2024. Il modello ispirato ai migliori anni dei Nokia Lumia, quindi, dovrebbe arrivare sul mercato nel 2025. Il leaker ha sottolineato che HMD ha ancora tempo per perfezionare questo nuovo dispositivo.

Ci vorranno diversi mesi prima che lo Skyline G2 sia disponibile. Mentre i leak suggeriscono che l’azienda sta lavorando per rendere lo smartphone interessante per gli appassionati di fotografia. Anche se non miri alla fascia alta del mercato, il dispositivo sarà dotato di una fotocamera principale da 200 MP, affiancata da un teleobiettivo da 12MP, un ultra–grandangolo da 8MP. Inoltre, sarò presente un sensore ToF. Ciò spiega anche la scelta di riprendere il design circolare del modulo posteriore, tipico dei vecchi device Nokia.

Il ritorno di un dispositivo ispirato ai Lumia rappresenta una mossa intrigante. Con una fotocamera potente e un design nostalgico, lo Skyline G2 potrebbe attirare non solo gli appassionati dei vecchi Lumia, ma anche nuovi utenti alla ricerca di uno smartphone midrange con caratteristiche avanzate.