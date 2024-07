Il settore IoT è in continua evoluzione e i prodotti smart pensati per migliorare il benessere degli utenti, e non solo si, stanno moltiplicando. In questo mondo sempre connesso, possono diventare smart anche alcuni prodotti inusuali. Ecco, quindi, nascere Birdfy Feeder AI, con l’intento di portare le casette per gli uccellini ad un nuovo livello completamente inedito.

Birdfy è un marchio che vuole portare l’innovazione tecnologica in un settore molto particolare. Infatti, il brand realizza sistemi smart di alimentazione degli uccelli con telecamera integrata. Delle mangiatoie e abbeveratoi 2.0 che integrano soluzione tech e tradizione.

La nuova creazione si chiama Birdfy Feeder AI e rappresenta una novità assoluta. Infatti, la casetta può essere riempita di cibo per invogliare gli uccelli ad avvicinarsi ma non solo. Gli amanti del birdwatching saranno entusiasti di scoprire che è presente una fotocamera integrata che permetterà di riprendere l’arrivo del pennuto e ammirarlo da vicino.

Birdfy Feeder AI è la mangiatoia per uccellini con telecamera integrata che sfrutta l’IA per il riconoscimento immediato della specie

La telecamera ha una risoluzione di 1080p con lente grandangolare per permettere di inquadrare ogni dettaglio. Verrà inviata una notifica sul proprio smartphone per ogni avvistamento, permettendo di collegarsi in diretta per ammirare gli uccellini. La batteria della telecamera ha una durata dichiarata di 6 mesi, quindi basterà ricaricarla due volte per essere coperti per un anno intero.

Che si tratti di passione o ricerca didattica sarà possibile scoprire le varie specie. Grazie al supporto dell’Intelligenza Artificiale, si potrà riconoscere ancora più facilmente la specie in questione. Infatti, la telecamera di Birdfy Feeder AI riconoscerà la specie di uccello inquadrata, permettendo di ricevere informazioni aggiuntive. Il sistema ha un database di oltre 6.000 diverse specie, quindi estremamente ampio e variegato.

Per quanto riguarda la somministrazione di mangime, il sistema deciderà in autonomia quando rilasciare il cibo per garantire il corretto mantenimento dell’ecosistema. La casetta per uccelli Birdfy Feeder AI è studiata per essere posizionata all’esterno, quindi i materiali con cui è realizzata sono pensati per resistere alle varie condizioni meteorologiche.