Una buonissima offerta vi attende su Amazon riguardante l’acquisto di uno dei migliori prodotti di casa Oppo, trattasi di auricolari di alta qualità, in vendita ad un prezzo veramente concorrenziale. Oggi gli utenti possono avere le Oppo Enco W12, cuffiette compatibili con qualsiasi device in commercio, così da essere facilmente sicuri di poter ascoltare la musica quando e dove vogliono, senza difficoltà di alcun tipo.

L’occasione per risparmiare è davvero molto ghiotta, solamente in questi giorni su Amazon è disponibile l’acquisto di Oppo Enco W12, auricolari che si collegano a qualsiasi sistema operativo con connessione bluetooth 5.2, sulla sua superficie è posizionato un microfono che permette di effettuare le chiamate senza alcuna difficoltà, con controlli touch che permettono di regolare correttamente la riproduzione musicale, e sfruttano la cancellazione del rumore per riuscire comunque ad isolare la voce rispetto all’ambiente circostante.

Cuffie Oppo in promozione su Amazon

Il prezzo di vendita effettivo di questo prodotto è abbastanza elevato, se considerate appunto che costerebbe 59,90 euro, ma con la promozione disponibile su Amazon, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di uno sconto inedito ed esclusivo pari al 44% del valore originario. Tutto ciò si tramuta nella possibilità di pagare solamente 33,50 euro, con consegna a domicilio in tempi brevi. Collegatevi qui per l’ordine.

Disponibile solamente in colorazione bianca, le cuffiette sono perfettamente compatibili sia con Android che iOS, integrano l’assistente vocale per il controllo solo con la propria voce, in questo modo non sarà necessario fare affidamento sui comandi touch posizionati direttamente sulla superficie esterna dell’auricolare. Il posizionamento nel padiglione auricolare è in-ear, con tanto di gommini intercambiabili ed adattabili al singolo consumatore, in base alle sue esigenze e necessità intrinseche, nonché comodità.