Xpeng e la guida autonoma di Tesla: il CEO l'ha provata, ecco il suo verdetto

La guida automatica di Tesla dovrebbe arrivare a breve in Cina. Proprio per questo a breve cominceranno i primi test della cosiddetta FSD. In realtà c’è già qualcuno che propone una sorta di scenario simile, come Xpeng che infatti offre sulle sue automobili il cosiddetto Navigation Guided Pilot.

La prova del CEO di Xpeng è stata piena di riscontri positivi: la guida autonoma di Tesla è promossa

Un post su LinkedIn ha mostrato tutte le impressioni del CEO dell’azienda, il quale sembra essere rimasto molto soddisfatto. In un altro post poi è stato condiviso anche un filmato della sua esperienza con la nuova FSD. Le strade cinesi, secondo il suo parere, sono molto più complesse di quelle americane.

“Recentemente ho avuto l’opportunità di testare la FSD V12.3.6 in California e di fare un giro su un veicolo Waymo. A mio parere, Waymo ha ottenuto risultati superiori nel centro di San Francisco, mentre la FSD ha dimostrato un’eccellente performance nella Silicon Valley e sulle autostrade, gestendo diverse condizioni stradali in modo molto fluido. Sono davvero colpito dai notevoli progressi che FSD ha compiuto in pochi mesi. Offre funzionalità preziose e un’esperienza utente da cui possiamo trarre insegnamenti. Ritengo che il 2025 sarà un anno cruciale per l’era della guida completamente autonoma, cambiando il modo in cui interagiamo con la tecnologia e trasformando radicalmente il nostro modo di viaggiare. Nel settore della guida autonoma, tutti apprendono gli uni dagli altri e collaborano rapidamente per creare un’esperienza di mobilità migliore per tutti. Durante il test, la FSD ha mostrato prestazioni molto fluide, gestendo la maggior parte delle situazioni stradali in modo tale da farmi sentire sicuro, proprio come farebbe un guidatore umano. Tuttavia, le strade in Cina sono più complesse rispetto a quelle degli Stati Uniti, con un traffico maggiore e più pedoni“.

La tecnologia di Tesla dunque è stata molto apprezzata, anche se adesso si aspetta il vero confronto nel momento in cui la nuova FSD arriverà in Cina.