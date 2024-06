Tutti gli utenti connessi a Internet ogni giorno devono fare fronte a un pericolo che li minaccia costantemente e che potenzialmente può colpire chiunque, parliamo ovviamente delle truffe online che oramai costituiscono una vera e propria piaga senza freno che sta colpendo tutto il mondo del web come un vero e proprio tsunami.

Le truffe online infatti, puntano molto a colpire il maggior numero di utenti possibile in modo da aumentare sensibilmente le probabilità di successo trovando di conseguenza vittime potenziali in grado di soddisfare i desideri dei truffatori che ovviamente puntano a estorcere dati sensibili di valore come codici di accesso bancari o password per le piattaforme ufficiali della vittima con un danno per la privacy decisamente incalcolabile.

In Italia ultimamente le truffe online hanno cambiato canale di diffusione iniziando a sfruttare l’applicazione di messaggistica più utilizzata in assoluto, stiamo parlando di WhatsApp che è diventata strumento inconsapevole di numerosi tentativi di truffa, un binomio decisamente pericoloso del quale dovete essere senza dubbio informati.

Il messaggio truffa

Numerosi utenti di conseguenza negli ultimi giorni stanno ricevendo da parte di un contatto sconosciuto, un banale messaggio che recita “Ciao”, in caso di risposta, però, i truffatori daranno il via a tutto il piano ingegnato, offrendo alla vittima guadagni facili per fargli abbassare la guardia e portarla poi a dichiarare i propri dati bancari, consentendo ai truffatori di penetrare nel suo conto corrente per rubare tutti i risparmi contenuti al suo interno.

Si tratta di una truffa tanto semplice quanto funzionale, nel caso abbiate ricevuto questo messaggio non seguite le istruzioni dei truffatori e anzi bloccate immediatamente il contatto che vi ha scritto, ricordate che prestare attenzione e conoscere i vari metodi di truffa e essenziale per non diventare vittime a vostra volta, siate assolutamente scettici quando qualcuno vi offre facili guadagni.